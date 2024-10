Cecilia Asoro privat: SO mag die „Promi Big Brother“-Kandidatin es im Bett

Vor IHR sollte man sich im Reality-TV lieber in Acht nehmen: Cecilia Asoro. Denn wo die „Promi Big Brother“-Kandidatin hingeht, kracht es mit ziemlicher Sicherheit gewaltig. Beim „Bachelor“, „Beauty & The Nerd“ und „Are you the one?“ auf RTL eckte Cecilia Asoro gerne mal mit ihrer direkten Art an. Sie lässt sich spitze Kommentare von anderen TV-Stars nicht gefallen. Doch wie tickt Cecilia Asoro privat?

Wo es in der Öffentlichkeit mit der Liebe missglückt, hat Cecilia Asoro privat viel zu bieten – bei „GNTM“ bekam man von ihren Vorlieben im Bett nichts mit. Dass Cecilia Asoro privat ein Herzensmensch ist, beweist ihre Tätigkeit als Assistentin für Menschen mit körperlicher Behinderung. Wir verraten dir, was Cecilia Asoro privat sonst noch so treibt.

Cecilia Asoro als Reality-Kandidatin: In der Liebe findet sie kein Glück

Vor der Teilnahme beim „Bachelor“ war es Cecilia Asoros großer Traum, als Model durchzustarten. Deswegen machte sie ihren Start im Reality-TV 2015 bei „GNTM“, wo Cecilia Asoro es unter die Top 50 schaffte. Cecilia arbeitete als Model und Kellnerin, bevor sie ihre Karriere im TV bei „GNTM“ begann. Ihr Auftritt bei „Take Me Out“ missglückte. Auch beim „Bachelor“ fand Cecilia Asoro zwar nicht die große Liebe, dafür aber eine gute Freundin – Christina Grass konnte ihr in Sachen Romantik weiterhelfen. So lernte Cecilia Asoro ihren damaligen Freund Markus Kok privat kennen. Im Jahr 2021 gewann Cecilia Asoro als Kandidatin bei „Beauty & The Nerd“ mit ihrem „Nerd“ Markus und erntete das Preisgeld von 50.000 Euro.

Bei „Are you the one?“ ging Cecilia Asoro 2022 als Single nach Hause. Weil es mit Dating-Formaten einfach nicht klappen wollte, musste 2023 eine neue Herausforderung her – das Dschungelcamp, wo ihre Reise an Tag 13 endete. Im Dschungelcamp geriet Cecilia Asoro immer wieder mit Tessa Bergmeier und Claudia Effenberg aneinander, die sie als „Assi-Tante aus dem Ghetto“ bezeichnete. Vor dem Dschungelcamp ließ Cecilia Asoro im Playboy nackt die Hüllen fallen. Nach dem Camp verriet Cecilia Asoro, dass sie sich privat mit Tessa versöhnt hatte. Im Jahr 2024 stellte sie sich beim „Kampf der Realitystars“ verschiedenen Challenges, um 50.000 Euro zu gewinnen – und ging leer nach Hause.

Auch bei „The 50“ teilte Cecilia Asoro aus. Foto: IMAGO/Future Image

Cecilia Asoro privat: Sie trieb es mit einem Stripper!

Cecilia Asoro wurde 1996 in Hamm geboren, ihr Vater ist nigerianischer Abstammung, ihre Mutter hat italienische Wurzeln. Die Größe von Cecilia Asoro ist nicht bekannt. Gemeinsam mit ihrer Mutter lebt Cecilia Asoro in Düsseldorf in einer WG. Während Cecilia Darstellerin in einem TV-Format war, kümmerte diese sich um ihre Hunde und blieb dann bei Cecilia wohnen. Auf Instagram nimmt Cecilia Asoro ihre Fans privat hinter die Kulissen der Reality-Formate mit – sie hat über 100.000 Follower. Auch ihre private Gym-Routine zeigt Cecilia auf Instagram. Wirklich pikante, private Details über ihr Liebesleben teilte Cecilia Asoro in einem Interview.

Neun Monate, nachdem Cecilia Asoro mit Freund Markus Kok zusammen kam, war die Beziehung schon wieder vorbei. Danach zog es Cecilia zu einem Stripper aus Finnland, Evgeni Ylänne. Die „Promi Big Brother“-Kandidatin Cecilia Asoro verriet, dass sie es privat im Bett mit Evgeni gerne mal experimentierfreudig möge – zum Beispiel draußen. Auch gegen einen Fußfetisch oder andere Fetische habe sie bei ihrem Partner nichts einzuwenden! Mit Evgeni Ylänne war Cecilia Asoro öffentlich zusammen, bevor sie sich im August 2024 trennten. Auf Instagram teilte Cecilia, dass die Trennung von Evgeni sie sehr mitgenommen habe. Obwohl Cecilia noch Hoffnung in der Liebe sah, gab es vor „Promi Big Brother“ kein Liebes-Comeback mehr.

