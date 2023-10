„Promi Big Brother“: Neue Kandidatin enthüllt? Foto sorgt für Spekulationen

Die neue Staffel der Kult-Sendung „Promi Big Brother“ steht bereits in den Startlöchern. Die Fans fiebern dem Start schon ungeduldig entgegen und rätseln darüber, welche Stars und Sternchen wohl in den „Promi-Knast“ einziehen werden. Zwei Namen sind bereits bekannt: Peter Klein und Yeliz Koc wandern ab dem 20. November 2023 in den Sat.1-Container. Nun tauchten aber Fotos auf, die eine mögliche weitere Teilnehmerin enthüllen könnte. Die Gerüchteküche brodelt.

„Promi Big Brother“: Ist SIE mit dabei?

Neulich tauchten vielsagende Bilder von Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco auf. Laut „Bild“-Informationen soll sie topgestylt und frisiert nach einem angeblichen Geheimtreffen bei der Produktionsfirma von „Promi Big Brother“ gesichtet worden sein. An diesem Tag soll wohl der erste Fototermin stattgefunden haben.

Außerdem sollen die diesjährigen Kandidaten den TV-Trailer gedreht haben, der mutmaßlich bald zu Werbezwecken bei Sat.1 und Co. laufen dürfte. Der Reality-Star und der Sender haben sich dazu bislang nicht geäußert. Neben den Bildern gibt es allerdings auch ein weiteres Indiz für eine mögliche Teilnahme von Patricia Blanco.

„Promi Big Brother“: Ex-Mann lehnte Teilnahme ab

Aktuell befinden sich Patricia Blanco und ihr Ex-Mann Andreas Ellermann im Scheidungsstreit. Im Februar gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seither ist die Stimmung wohl alles andere als gut.

Wie die „Bild“ berichtet, wurde auch Andreas Ellermann vom Sender für eine Teilnahme bei „Promi Big Brohter“ angefragt. Doch der 58-Jährige gab Sat.1 einen Korb. Die Entscheidung begründete er wie folgt: „Wenn bestimmte Personen in den Container einziehen, ist das nicht gut für meine Gesundheit. Ich bin aktuell frisch liiert und glücklich.“ Ob er damit seine Ex-Frau meint? Bleibt abzuwarten, ob sich das Ganze bewahrheitet. Lange dürfte das jedenfalls nicht mehr dauern.

Sat.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 20. November 2023 um 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek bei Joyn.