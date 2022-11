„Promi Big Brother“: Sat.1 zeigt erste Kandidaten-Bilder – „War ja klar“

Am 18. November geht es endlich wieder los. Die zehnte Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern und die Kandidatinnen und Kandidaten werden mit Sicherheit bereits mit den Hufen scharren. Wer aber nun wirklich in der kommenden Woche in den Sat.1-TV-Knast zieht, ist bislang noch streng geheim.

Erst am Freitag (11. November 2022) will Sat.1 die ersten Bewohner-Namen präsentieren. Vorab jedoch sorgte der Sender auf der Instagram-Seite von „Promi Big Brother“ für ein großes Rätselraten.

„Promi Big Brother“ startet am 18. November bei Sat.1

Dort veröffentlichte der Sender nämlich die ersten Bilder der Kandidaten. Wer jetzt aber denkt, man könnte jeden davon erkennen, der irrt. So ist von einer Kandidatin nur ein Ohrring, von einer anderen das Kinn, und von einem Kandidaten lediglich der rechte Arm zu sehen.

Den Fans jedoch reichen die dezenten Hinweise, um schon einmal fröhlich drauflos zu raten und zu lästern. „Alles keine Promis (war ja klar)“, schimpft beispielsweise ein Instagramfollower, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, um wen es sich dabei überhaupt handelt. Ein anderer ergänzt: „Dieser Heinz von Mallorca? Karl-Heinz Sayn-Wittgenstein mit dem Bauch unterm Glitzerhemd? Den würde ich nicht da packen.“

Fans wollen Kerstin Ott erkannt haben

Andere jedoch meckern weniger und raten dafür mehr. „Bei Bild 7 war ich bei Kerstin Ott, auch wenn ich dies bezweifle“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Ein anderer ergänzt: „Ist der letzte Knossi? Das wäre geil.“

Na, da sind wir ja mal gespannt. Los geht „Promi Big Brother“ offiziell am 18. November 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Moderiert wird die Show von „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen und ihrem Moderatorenkollegen Jochen Schropp. Die ersten Kandidaten enthüllt Sat.1 am Freitag auf PromiBigBrother.de, in der JoynMe-App und auf den Social-Kanälen von SAT.1 und „Promi Big Brother“.