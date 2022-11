„Promi Big Brother“: Ekelhafte Aussage – Zuschauer fordern IHREN Rauswurf

„That escalated quickly.“ Gerade mal einen Tag ist die zehnte Staffel von „Promi Big Brother“ alt und schon fordern die Sat.1-Zuschauer die ersten Konsequenzen vom Sender. Der Grund ist 22 Jahre alt und stammt aus dem Essener Stadtteil Rüttenscheid. Walentina Doronina. Die Blondine, die bislang eher in diversen Kuppelformaten wie „Ex on the Beach“ oder „Couple Challenge“ auf sich aufmerksam machte, scheint ihr loses Mundwerk schon früh um die Ohren zu fliegen.

So lästerte die Neu-„Promi Big Brother“-Bewohnerin von Minute eins an munter drauflos. Ihr präferiertes Opfer: Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Der nämlich schien sich mit den Regeln des Großen Bruders nicht wirklich anfreunden zu wollen. Als es hieß, dass bitte alle ihre Klamotten ablegen und gegen Sat.1-Second-Hand-Kleidung tauschen mögen, verweigerte sich der Social-Media-Star vehement.

„Promi Big Brother“-Zuschauer fordern Walentinas Rausschmiss

Der weiße Anzug sei sein Markenzeichen, so der Ludwigshafener. Sogar die Nacht wollte Fragrance im weißen Anzug verbringen. Sehr suspekt, wie Walentina fand. „Ich habe Angst, dass der wie Jeffrey Dahmer ist. Und der schläft direkt hier bei mir“, verrät sie Jay Khan. Und weiter: „Und ich habe mich mit dem angelegt. Ich bin das erste Opfer!“

Ein harter Vergleich, so gehört Jeffrey Dahmer zu den weltweit bekanntesten Serienmördern des 20. Jahrhundert. 17 Morde gestand der Mann, der im Alter von 34 Jahren von einem Mithäftling im Gefängnis erschlagen wurde.

Zu hart für die Fans. „Raus mit dieser Walentina. Ganz ehrlich, jemanden mit Jeffrey Dahmer zu vergleichen, als wäre das in irgendeiner Art lustig“, meckert eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Einen Menschen mit einem Serienkiller zu vergleichen ist so dreist und für die Angehörigen der Opfer sicher ein Schlag ins Gesicht.“ Und ein dritter Fan fordert: „Schmeißt bitte die Walentina raus … bitte!“