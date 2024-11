Prinz William beichtet – „Jede Nacht mit ihm und Kate im Bett“

Prinz William (42) tourt aktuell von Termin zu Termin. Sein letzter Besuch: das „Duchy College“ in Cornwall. Während er sich mit den Studenten der Military & Protective Services Academy in Sachen Spurensicherung übte, verlor der Thronfolger ein intimes Detail aus seinem Privatleben – und es geht nicht um seine Kinder!

Bei der Begegnung mit der Hundebesitzerin Louise Harland und ihrem treuen Begleiter Jack konnte Prinz William seine Begeisterung für die flauschigen Vierbeiner nicht verbergen. Im Smalltalk verriet er, dass nicht etwa Prinz George, Prinzessin Charlotte oder Prinz Louis es sich regelmäßig im königlichen Bett gemütlich machen…

Prinz William enthüllt royales Bettgeheimnis

Harland packte nun über ihr kurzes Aufeinandertreffen mit Prinz William gegenüber „Hits Radio“ aus: „Er war absolut verliebt in meinen kleinen Hund. Er fragte, welche Rasse er sei, und er hatte noch nie einen Cocker Jack getroffen.“ Dabei habe der Thronfolger mit dem Hund geschmust und betont, wie weich die Ohren des Hundes seien. Ganz nebenbei enthüllte er, welches Familienmitglied einen besonderen Platz in seinem und Prinzessin Kates Herzen sowie in ihrem Bett einnimmt.

„[William] sagte, dass ihr Hund jede Nacht mit ihm und Kate im Bett schläft“, verrät die Hundebesitzerin. Im Jahr 2020 mussten sich Kate und William schweren Herzens von ihrem langjährigen Begleiter Lupo verabschieden, der rund neun Jahre an ihrer Seite war. Um ihnen Trost zu spenden, schenkte Kates Bruder dem Paar die entzückende Cocker-Spaniel-Dame Orla.

Doch Orla ist nicht der einzige tierische Mitbewohner im Adelaide Cottage. Die royale Familie erfreut sich zudem an einem Meerschweinchen, wie William Anfang des Jahres verriet. Offenbar ist das Leben bei den Cambridges nicht nur von königlichen Pflichten, sondern auch von einer liebevollen Tierliebe geprägt.