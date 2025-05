Kate Middleton: Ihre Entscheidung spricht Bände

Am 8. Mai erinnerte Großbritannien an den 80. Jahrestag des VE Day. Ein historisches Datum, das dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gewidmet ist. Auch Kate Middleton nahm an den Gedenkfeierlichkeiten in der Westminster Abbey teil. An der Seite von Prinz William trat sie vor die Öffentlichkeit – und wurde sofort zum Mittelpunkt des Interesses.

Denn Kate wäre nicht Kate, wenn sie nicht auch an diesem Tag eine klare modische Botschaft mitgebracht hätte. Ihr Look? Elegant, durchdacht – und ganz bewusst wiederverwertet.

Kate Middleton: Sie tut es erneut

Kate Middleton beweist einmal mehr ihr Gespür für Mode. Fans kamen bei ihrem Auftritt am VE Day voll auf ihre Kosten! Die Prinzessin von Wales entschied sich für ein weißes Polkadot-Kleid von Alessandra Rich, das sie bereits 2023 trug. Ein klarer Fall von Royal Re-Wear. Und ein Statement, das zeigt: Kate bleibt ihrer Linie treu. Immer wieder trägt sie für öffentliche Auftritte Kleider aus der Vergangenheit.

Dazu kombinierte sie einen Hut von Juliette Botterill. Mit jedem Detail wirkte der Look stimmig und modern. Doch ein besonderes Accessoire sorgte für Gänsehaut.

DIESES Detail blieb nicht unbemerkt

Kate trug außerdem Ohrringe, die einst Prinzessin Diana gehörten. Eine echte Hommage an die Mutter von Prinz William! Der erschien übrigens in einem klassischen Lounge-Anzug mit Krawatte. Gemeinsam legte das Royal-Paar während des Gottesdienstes einen Kranz nieder, versehen mit einer handgeschriebenen Botschaft: „Für diejenigen, die während des Zweiten Weltkriegs das höchste Opfer brachten. Wir werden sie nicht vergessen.“

König Charles, Königin Camilla und Premierminister Sir Keir Starmer waren ebenfalls während der historischen Stunde anwesend.

Kate Middleton ist bekannt für ihre eleganten Outfits mit modernen Akzenten. Die Prinzessin von Wales ist im Laufe der Jahre mit ihren Looks zu einer weltweiten Stilikone geworden – darüber gibt es keine Zweifel mehr. Dabei zeichnet sie sich vor allem durch eine stilsichere und zeitlose Garderobe aus.