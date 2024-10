Prinz William: Nach sechs Jahren Stille – er spricht erstmals wieder über Harry

Ganz Großbritannien reibt sich die Augen: Prinz William (42) sorgt für eine royale Sensation! In einem unerwarteten Zug der Versöhnung hat er seinen Bruder Prinz Harry (40) zum ersten Mal seit Jahren öffentlich beim Namen genannt. Doch warum?

In einer bewegenden neuen Dokumentation über Obdachlosigkeit gewährt William einen seltenen Einblick in seine Erinnerungen an gemeinsame Zeiten mit Harry und ihrer unvergesslichen Mutter, Prinzessin Diana. Laut „Daily Mail“ zeigt die Eröffnungsszene den Thronfolger, wie er warmherzig erzählt, dass Diana ihn und Harry als Kinder in ein Obdachlosenheim mitnahm – ein Versuch, ihnen die harte Realität des Lebens jenseits der Palastmauern näherzubringen.

Prinz William: Versöhnliches Zeichen für Harry?

„Meine Mutter nahm mich mit in die Passage, sie nahm Harry und mich beide dorthin mit. Ich war noch nie zuvor in einer solchen Einrichtung gewesen und war ein wenig ängstlich, was mich erwarten würde“, erklärt William und fügt hinzu: „Meine Mutter sorgte wie immer dafür, dass sich alle wohlfühlten, und scherzte mit allen. Ich erinnere mich, dass wir uns gut unterhielten, Schach spielten und plauderten.“

Dabei bringt die Dokumentation, die den Titel „Prince William: We Can End Homelessness“ trägt, nicht nur alte Fotos von William und Diana ans Licht. Auch seine tiefere Verbindung zu Harry, die viele für verloren hielten, wird thematisiert. Seit 2018, als die beiden mit ihren Ehefrauen beim Royal Foundation Forum auftraten, hat William den Namen seines Bruders weder in öffentlichen Reden noch in Interviews erwähnt.

Der Dokumentarfilm vereint die Brüder auch auf dem Bildschirm – wenn auch nur durch ein altes Foto, das sie 1993 bei einem Besuch im Tierheim zeigt.

Die zweiteilige Dokumentation soll erstmals am Mittwoch (30. Oktober) und Donnerstag (31. Oktober) im britischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden.