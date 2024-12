Prinz William: Ankündigung macht ihn nervös

Mit Blick auf Weihnachten könnte bei den Royals der Haussegen schiefhängen. Schuld ist der Sohn von Königin Camilla, der mit seiner Ankündigung vor allem Prinz Williams Nerven strapazieren dürfte.

Es könnte der ausschlaggebende Grund werden, warum der Thronfolger samt Ehefrau Kate und den Kindern George, Charlotte und Louis nicht mit den Royals das Fest der Liebe feiert.

Prinz William: Entscheidung jetzt endgültig?

Traditionell verbringt die Royal Family Weihnachten auf ihrem Landsitz in Sandringham. Dort besuchen sie am 25. Dezember zusammen einen Gottesdienst und essen anschließend gemeinsam und packen Geschenke aus. Auch Prinz William ist in den letzten Jahren meist mit von der Partie gewesen.

Dieses Jahr könnte aber alles anders kommen. Denn offenbar planen der Thronfolger und seine Familie Weihnachten nicht mit den Royals zu feiern. Ganz vom Tisch ist das aber bislang wohl noch nicht gewesen. Jetzt könnte es aber endgültig sein, dank einer Ankündigung von Tom Parker-Bowles.

„Es ist am besten, Tom in der Nähe von William nicht zu erwähnen“

Der soll nämlich planen, in diesem Jahr ebenfalls in Sandringham mitzufeiern. Das soll er dem „Telegraph“ bestätigt haben. Ein Dorn im Auge von Prinz William. Der scheint nämlich so gar nicht gut auf seinen Stiefbruder zu sprechen zu sein. Ein Insider verriet dem „Dailybeast“: „Es ist am besten, Tom in der Nähe von William nicht zu erwähnen“. Der Thronfolger sei nervös wegen Toms lockeren Lebensstil als Mayfair-Lebemann.

Besonders an Weihnachten scheint er daher unter keinen Umständen Zeit mit ihm verbringen zu wollen. In den letzten 15 Jahren musste er das auch nicht, da der Sohn von Königin Camilla immer anderswo feierte. Dieses Jahr aber würden beide unter dem royalen Tannenbaum aufeinandertreffen.

Das Stichwort lautet allerdings würden. Denn Prinz William will das offenbar umgehen, indem er mit seinen Liebsten anderswo feiert.