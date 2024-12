Prinz William trifft Donald Trump: Beobachter können es kaum glauben

Französische Royals-Fans konnten sich am 7. Dezember über einen Paris-Besuch des britischen Prinzen William freuen. So war er anwesend bei der Wiederöffnung der Kathedrale Notre-Dame und kam neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einer weiteren prominenten Person überraschenderweise ins Gespräch.

Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den US-Präsidenten Donald Trump. Die beiden Männer hatten nach dem Event ein Vier-Augen-Gespräch. Doch welche Themen standen dabei auf der Agenda?

Prinz William und Donald Trump: Lockeres Gespräch auf Augenhöhe

Beim gemeinsamen Aufeinandertreffen ließ Donald Trump keinen Zweifel daran, wie sehr er das britische royale Königshaus schätzt. Dabei adelte er vollster Dankbarkeit besonders Queen Elizabeth und sprach über vergangene gemeinsame Erinnerungen. Beobachter bewerten seinen Auftritt folgendermaßen: „Es ist selten, dass wir solche Empathie von Donald Trump sehen.“

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: Kate Middleton: Nach ihrem Weihnachtskonzert werden Fragen laut +++

Doch es gab noch andere Gesprächsthemen zwischen den beiden Herren. Der US-Präsident richtete ebenfalls Lobeshymnen an den Prince of Wales. So nannte der 78-Jährige William einen „guten Mann“ und äußerte sich begeistert über seine Arbeit und den Dienst innerhalb der königlichen Familie.

Alles im Zeichen der Renovierung von Notre Dame

Auf dem offiziellen Instagram Account von Prinz William und Herzogin Kate wurde das Treffen ebenfalls hervorgehoben. Dort heißt es: „Eine wunderbare Veranstaltung zur Feier der Wiedereröffnung von @notredamedeparis.“ Abschließend wurde hinzugefügt: „Es war auch eine Freude, Zeit mit @emmanuelmacron und @realdonaldtrump zu verbringen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiterführend drehte sich das Gespräch von Donald Trump und Prinz William schließlich auch um das beeindruckende Projekt der Notre-Dame-Renovierung. Trump war fasziniert und sagte: „Es war eine wunderschöne Zeremonie und eine immense Leistung, ein solch wichtiges kulturelles Gebäude zu renovieren.“

Er richtete wärmende Worte an alle, die an der Restaurierung beteiligt waren. Zwischen den beiden Herren kam zu einem lockeren Gespräch, einem humorvollen Austausch über die Feierlichkeiten und das Wetter.