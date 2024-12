Kate Middleton: Nach ihrem Weihnachtskonzert werden Fragen laut

Am Freitag läutete Prinzessin Kate gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William und ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Weihnachtszeit in der Westminster Abbey in London ein. Zum vierten Mal fand ihr jährliches Weihnachtskonzert statt, welches zahlreiche Gäste anzog.

Jedoch wurde aufmerksamen Royal-Fans schnell klar: Wie auch schon im letzten Jahr fehlten unter den Gästen bei der besinnlichen und feierlichen Zeremonie König Charles III. und Königin Camilla. Woran könnte dies gelegen haben?

Kate Middleton: Royals beim Weihnachtskonzert nicht vereint

Bis jetzt wurde noch kein offizielles Statement über die Gründe ihres Fernbleibens veröffentlicht. Laut dem „People Magazine“ sei es aber denkbar, dass die beiden bewusst auf eine Teilnahme am Weihnachtskonzert verzichtet haben.

Der Grund: Man wolle die Aufmerksamkeit nicht auf sich richten, sondern Kate und ihr Herzensprojekt in den Mittelpunkt stellen. Wenn König Charles III. und Königin Camilla an Veranstaltungen teilnehmen, rückt häufig die königliche Hierarchie in den Fokus. Ihre Präsenz könnte möglicherweise die Aufmerksamkeit von ihrer Schwiegertochter abgelenkt und den feierlichen Charakter der Veranstaltung in den Hintergrund gedrängt haben.

Kate Middletons Weihnachtskonzert im Zeichen der Nächstenliebe

Zudem regeneriert Königin Camilla sich weiterhin noch von ihrer überstandenen Lungenentzündung. Sie befindet sich aber auf einem guten Weg der Besserung.

Für Prinzessin Kate ist das Weihnachtskonzert eine absolute Herzensangelegenheit. Im Zentrum des Events stehen Lieder, Lesungen und Tänze. Außerdem stand die Veranstaltung in diesem Jahr im Zeichen von Nächstenliebe: So wurden 1.600 Menschen eingeladen, die sich sozial engagierten. Darüber hinaus waren unter den eingeladenen Gästen einige Angehörige der Opfer der Messerattacke bei einer Tanzveranstaltung im Juli und Krebserkrankte in der Westminster Abbey dabei.