König Charles III.: Eindringliche Warnung an Prinz William – „Mache nicht die Fehler, die ich gemacht habe“

König Charles III. hat in seinem Leben Fehler gemacht, die er so heute wohl nicht mehr machen würde. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht ändern – was passiert ist, ist passiert.

Umso wichtiger scheint dem Monarchen, dass andere seine Fehler nicht wiederholen. An seinen Ältesten, Prinz William, hatte er deswegen eine eindringliche Warnung.

König Charles III.: Beim ihm war es ganz anders als bei William

Prinz William hat mit seiner Frau Kate und den gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis eine absolute Bilderbuchfamilie. Und das bereits seit der Märchenhochzeit des Paares 2011. Skandale gibt es kaum. Ganz anders als damals bei seinem Vater König Charles III. und Prinzessin Diana.

Schon bei der Bekanntgabe der Verlobung sorgte der heutige Monarch für Wirbel. Auf die Frage, ob er verliebt sei, antwortete er „was auch immer Liebe bedeutet“. Es sollte erst der Beginn von turbulenten Jahren sein, die schließlich mit der Scheidung 1996 endeten. Ein Jahr später starb die Prinzessin dann bei einem Autounfall.

Vor diesem Fehler warnte er seinen Ältesten

Von einem harmonischen Familienleben konnte Charles III. immer nur träumen. Und dafür ist er gewissermaßen auch selbst verantwortlich, was er zu wissen scheint. Für ihn ist daher klar: Die Vergangenheit darf sich keinesfalls wiederholen. Er soll deswegen mit Thronfolger William gesprochen haben.

+++ König Charles III. reißt der Geduldsfaden – jetzt spitzt sich die Lage zu +++

Wie die Royalsexpertin Ingrid Seward gegenüber Fox News Digital erklärte, soll der König seinen Sohn gewarnt haben: „Mache nicht die Fehler, die ich gemacht habe.“ Er habe damals seine Pflicht getan und seine Ehe vernachlässigt. Welche Folgen das hatte, konnte die ganze Welt sehen. Diana wurde immer unglücklicher – auch wegen seiner Affäre mit Camilla.

All das schadete nicht nur seiner Familie, sondern auch dem Image des Monarchen. Bis heute verzeihen ihm viele sein Verhalten von damals nicht. Und so verfolgt ihn die Vergangenheit bis heute. Ein Umstand, der sich nicht wiederholen soll. Charles III. soll daher an William appelliert haben: Es gibt nichts Wichtigeres als die Familie.