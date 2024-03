Prinz Williams Geheimnis: Jetzt spricht angebliche Affäre Rose Hanbury

Es ist fast schon ein Fall für „Aktenzeichen XY“. Die Gerüchte um die Royals, allen voran um Kate Middleton, reißen einfach nicht ab. Nun rückt eine längst vergessene Theorie wieder ins Rampenlicht: ein angebliches Verhältnis Prinz Williams mit einer Frau namens Rose Hanbury.

Jetzt meldet sich besagte Dame in der Causa Kate Middleton und Prinz William zu Wort.

Kate Middleton: Verschwörungstheorien machen Netz unsicher

Seit Wochen kursieren die wildesten Verschwörungstheorien im Netz rund um die Bauch-OP Kates und den damit verbundene öffentlichen Rückzug der Prinzessin von Wales. Von einer versteckten Teilnahme bei der TV-Show „The Masked Singer“ bis hin zum kompletten Verschwinden der dreifachen Mutter – nichts stoppt das Netz. Und jetzt kochen auch noch die Gerüchte um eine angebliche Affäre von Prinz William wieder hoch.

Zuletzt schlossen Fans des Königshauses immer wieder auf eine Verbindung zwischen Kates Abwesenheit und der Vertrauten der Prinzessin, Rose Hanbury. Jetzt meldet sich diese sogar selbst zu Wort!

Prinz William: Hartnäckiges Gerücht um Vertraute Rose Hanbury

Seit Jahren hält sich bereits das hartnäckige Gerücht, dass Rose Hanbury eine vermeintliche Affäre mit Prinz William führen soll. Die parlamentarische Mitarbeiterin ist seit 2009 mit dem siebten Marquess of Cholmondeley verheiratet, das Paar hat ebenfalls drei Kinder. Die Familie Cholmondeley wohnt ganz in der Nähe von Kate und Willams Residenz in Sandringham, wodurch sich beide Familien wohl näher kamen.

Dass die Theorien und Gerüchte auch zu der Vertrauten der Royal durchgesickert sind, zeigt jetzt ihr klares Statement. Denn nun ließ sie über ihren Sprecher gegenüber „Business Insider“ verlauten, dass die Gerüchte über eine Affäre mit William „völlig falsch“ seien.

Dass damit jedoch alle Gerüchte aus dem Weg geräumt sind, bleibt unwahrscheinlich. Es bleibt spannend, wohin die ganzen Verschwörungstheorien noch führen werden. Spätestens nach Ostern, wenn Kate zu einem ersten öffentlichen Termin zurückkehren soll, wird hoffentlich Gewissheit herrschen.