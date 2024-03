Kate Middleton aufgetaucht: Anblick macht Augenzeugen fassungslos

Es ist das derzeit größte Rätsel Englands: Wo ist nur Kate Middleton abgeblieben? Seit ihrer Operation im Bauchraum fehlt von der Prinzessin von Wales jede Spur. Wildeste Gerüchte und Vermutungen machten bereits im Netz die Runde. Nun scheint sich die 42-Jährige endlich wieder außerhalb ihrer Palastmauern gezeigt zu haben.

Ein Bewohner des Örtchens Windsor, unweit von London, will Kate und William aber nun gesehen haben. Beim Bummel im Hofladen, unweit des Adelaide Cottage, in dem Kate Middleton und ihre Familie wohnt. Sie soll „glücklich, entspannt und gesund“ ausgesehen haben, so beschreiben es Anwohner gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“.

Kate Middleton in Hofladen gesichtet

Weiter beschreibt ein Augenzeuge: „Nach all den Gerüchten, die im Umlauf waren, war ich fassungslos, sie dort zu sehen. Kate war mit William einkaufen und sie sah glücklich und gut aus. Die Kinder waren nicht dabei, aber es ist ein gutes Zeichen, dass sie gesund genug war, um zum Einkaufen zu gehen.“

Der Einkaufsbummel kommt dahingehend überraschend, dass es eigentlich hieß, dass sich Kate bis nach Ostern vollkommen zurückziehen wollte, vielleicht ist der künftigen Königin von England aber auch einfach die Decke auf den Kopf gefallen, und sie wollte mal wieder an die frische Luft. Große Gartenanlagen hat die königliche Residenz in Windsor zwar, aber mal wieder ein paar fremde Gesichter zu sehen, hat scheinbar auch Kate gutgetan.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der royale Besuch im Hofladen die Gerüchte im Netz verstummen lässt. Dort waren in den vergangenen Wochen schließlich bereits die wildesten Ideen davon aufgetaucht, was Kate passiert sein könnte. Spätestens nach Ostern dürfte es dann wohl die nächsten Informationen zum Gesundheitszustand der Prinzessin von Wales geben. Man darf also gespannt sein, wie die Geschichte rund um Kate weitergeht.