Prinz William: Mitarbeiter teilt emotionalen Post – „Unglaubliche Gelegenheit“

Normalerweise sind die Palast-Mitarbeiter sehr diskret. Sie sprechen niemals über ihre Arbeit und teilen schon gar keine Bilder davon in den sozialen Medien. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Prinz William machte jetzt aber eine Ausnahme.

Anlässlich des Endes seiner Tätigkeit für den Thronfolger meldete er sich bei LinkedIn mit einem emotionalen Beitrag zu Wort und fügte sogar mehrere Fotos mit den Royals bei.

Prinz William: Mitarbeiter verabschiedet sich öffentlich

Bei dem Mitarbeiter handelt es sich um Rob Dixon, der seit 2020 für Prinz William und seine Familie gearbeitet hatte. Er war die rechte Hand des Thronfolgers und war bei offiziellen Terminen immer in Reichweite. Ein äußerst bedeutender Job, bei dem er seinem Chef so nah kam, wie kaum ein anderer.

Nach vier Jahren hat er nun aber offenbar genug von der Arbeit für und mit den Royals. Dixon kündigte und will künftig anderen Aufgaben nachgehen. Seine Zeit im Palast möchte er aber nicht still und leise hinter sich lassen. Stattdessen verfasste er einen emotionalen Beitrag bei LinkedIn, in dem er öffentlich Abschied nimmt.

Beerdigungen und Krönung: Er war überall dabei

„Ich hatte die unglaubliche Gelegenheit, in einer Funktion zu arbeiten, die mich nicht nur herausforderte, sondern mir auch die Möglichkeit gab, zu wachsen, zu lernen und gemeinsam mit einem talentierten und leidenschaftlichen Team sinnvolle Beiträge zu leisten“, schreibt er und bedankt sich „für die Unterstützung, die Zusammenarbeit und die Freundschaften“, die in den vergangenen Jahren entstanden sind.

In seinem Beitrag erinnert er sich auch an mehrere unvergessliche Ereignisse zurück, von denen er Teil war. Darunter die Beerdigung von Prinz Philip, dem Platinjubiläum der Queen, der Beerdigung der Queen und der Krönung von König Charles.

Dixon rundete den Post mit vier Bildern ab. Auf einem ist er nur mit Prinz William zu sehen, auf einem nur mit Prinzessin Kate, ein anderes zeigt ihn mit unter anderem Prinz William und Prinz Harry und das letzte mit Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz George. Momente, in denen künftig ein anderer an der Seite der Royals sein wird, nämlich Mike Reynolds. Er übernimmt für Dixon nach dessen Weggang.