Prinz William: Experte packt aus – „Schmutziges“ Ehegeheimnis

Die Ehe von Prinz William und Kate Middleton ist das romantische Märchen, das wir alle gerne lesen! Kennengelernt an der Universität St. Andrews, machten die beiden zuerst eine kurze Beziehungspause – doch wie das bei guten Geschichten so ist, fanden sie wieder zueinander und sind heute unzertrennlich. Doch was hält die royale Beziehung am Laufen?

Das Geheimnis ist – wie könnte es anders sein – ziemlich pikant!

Prinz William: Experte packt aus

Nach über 20 Jahren zusammen, darunter mehr als ein Jahrzehnt Ehe, könnten William und Kate wohl nicht glücklicher sein. Sie haben so einiges zusammen durchgestanden – vom Leben als junge Eltern bis zu den Herausforderungen, die der royale Alltag mit sich bringt. Und selbst die harte Zeit, in der Kate mit ihrer Krebserkrankung kämpfte, konnte ihre Bindung nicht erschüttern. Doch was genau macht ihre Beziehung so stark?

Experte Christopher Andersen hat jetzt dem „Mirror“ das Geheimrezept verraten: Humor! Die Eigenschaft der beiden, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ist ihr absoluter Trumpf.

Prinz William: Mit Kate läufts rund!

Andersen erklärt weiter, dass William Kates Humor als „frech“ bezeichnet, während er sich selbst sogar mit einem „schmutzigen“ Humor schmückt. Genau diese Mischung ist es, die das Paar zusammengebracht hat und die auch heute noch ihre Beziehung lebendig hält.

Aber nicht nur der Humor hält Kate und William zusammen, sondern auch der Konkurrenzkampf! Wer hätte gedacht, dass das royale Paar beim Spieleabend auch mal Zähne zeigt? James Middleton, Kates Bruder, plauderte in einem Podcast aus, dass der zukünftige König von England bei den Familien-Spielen immer etwas zu verbissen sei.

Also, was ist das Geheimnis der royalen Beziehung? Ein Mix aus Liebe, Humor und ein bisschen gesundem Wettstreit – da können wir Normalsterblichen uns sicherlich eine Scheibe von abschneiden!