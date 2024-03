Prinz William und Harry vereint – es geht um ihre Mutter

Ein langersehnter Moment steht bevor: Prinz William und Prinz Harry werden wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit erscheinen, wenn auch unter etwas anderen Umständen als erhofft.

Anlässlich der „Diana Legacy Awards“ am Donnerstagabend (14. März) werden sie, wie britische Medien berichten, an der gleichen Veranstaltung teilnehmen und damit ein Zeichen setzen – trotz anhaltender Spannungen.

Prinz William und Harry ehren ihre Mutter

Dabei scheint die Veranstaltung, die das Andenken an ihre verstorbene Mutter ehrt, die Brücke zu schlagen, die in den letzten Monaten durch königliche Unruhen und private Differenzen zu bröckeln schien. Die Preisverleihung, die junge Menschen für ihr Engagement auszeichnet, ist eine Angelegenheit, die beiden Prinzen am Herzen liegt.

Prinz William wird persönlich im Wissenschaftsmuseum anwesend sein, wo er eine Rede halten soll. Prinz Harry hingegen, der mittlerweile in den USA lebt, wird digital zugeschaltet. Er plant, die Preisträger in einem Videocall zu treffen. Ein direktes Aufeinandertreffen der Brüder ist aktuell nicht vorgesehen.

Prinz William und Harry: Steht eine Einigung bevor?

Bereits im letzten Jahr machten die Brüder bei den „Diana Legacy Awards“ von sich reden. Dabei waren sie getrennt voneinander in Videobotschaften zu sehen. Prinz Harry erwähnte damals seinen Bruder in einem Nebensatz, ein Zeichen der Verbundenheit trotz der räumlichen und offensichtlichen emotionalen Distanz.

„William und ich würdigen Mamas 60. Geburtstag. Jeder von uns hat die Fähigkeit, eine gerechtere Welt zu schaffen. Und die brillanten Preisträger, die wir heute ehren, sind der Beweis dafür“, so der britische Rotschopf laut „Mirror“. Die Tatsache, dass beide Brüder das Andenken ihrer Mutter wahren, wird von der Öffentlichkeit und den Organisatoren der Veranstaltung positiv aufgenommen.

Obwohl ein persönliches Wiedersehen zwischen Prinz William und Prinz Harry auf sich warten lässt, ist die gemeinsame Teilnahme an der Preisverleihung ein Hoffnungsschimmer, der die Möglichkeit einer Versöhnung in der Zukunft offenlässt.