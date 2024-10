Prinz William besorgt: „Wir sehen es jeden Tag“

Er ist einer der bekanntesten Männer der Welt. Und will nun eines der größten Probleme eben jener angehen: Prinz William. Der künftige König von England war schon immer dafür bekannt, auch großen Problemen nicht aus dem Weg zu gehen. Im Gegenteil, schon früh musste er lernen, sie zu bewältigen.

Und so beschäftigt sich auch Prinz Williams aktuelles Projekt „Homewards“ nicht mit Kinkerlitzchen. Prinz William widmet sich nämlich der Frage, wie Obdachlosigkeit beendet werden könne. In Kürze soll es ein langes Interview mit dem Mann von Kate Middleton zu eben jenem Thema geben. Vorab erklärt der Prince of Wales aber bereits, was es damit auf sich hat.

Prinz William will die Obdachlosigkeit bekämpfen

„Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir versuchen, die Geschichte rund um Obdachlosigkeit zu verändern. Die Menschen leben damit, wir sehen es jeden Tag in unserem alltäglichen Leben. Das ist etwas, dem ich mich widmen möchte“, so der Mann von Kate Middleton.

Wie er das tun will? Bislang unklar. Klar ist jedoch, dass er mit seinen Aussagen einen Nerv getroffen hat. „Ich bin so neugierig auf diese Dokumentation. Ich habe keine Zweifel daran, dass Ihre geliebte Mutter, die sie so oft in Obdachlosenunterkünfte mitgenommen hat, sehr stolz auf Sie wäre“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Anhänger feiern Prinz William

Oder: „Du bist ein erstaunlicher Prinz, der Respekt und Gefühle für andere hat und du bist ein Gewinn für die Monarchie und dein Land!!!! Gott schütze dich und deine Familie.“

Das Projekt „Homewards“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Obdachlosigkeit im Vereinten Königreich zu beenden. Um dies zu erreichen, sollen Menschen, Organisationen und Unternehmen zusammenarbeiten, so Pläne und Umsetzungen entwickeln, die verhindern, dass Menschen auf der Straße landen. „Homewards“ ist Teil der Royal Foundation, die 2009 von Prinz William und Prinz Harry gegründet wurde, um Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen.