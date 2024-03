Prinz William rührt mit klarer Geste – „Warmes Herz“

Prinz William und Kate Middleton feiern möglicherweise am Freitag (1. März) einen besonderen Anlass – den St. David’s Tag. Am besagten 1. März wird der Heilige David, Schutzpatron von Wales, geehrt, was dem königlichen Paar besonders am Herzen liegt.

Wales ist ein Bestandteil ihrer offiziellen Titel, und als sie heirateten und Prinz George begrüßten, lebten sie zeitweise im Land.

Prinz William rührt mit liebevollen Worten

In vergangenen Jahren haben die beiden Wales anlässlich dieses Tages besucht. So auch im Jahr 2022, als sie einen Spaziergang durch die Stadt Abergavenny machten. Dort nahmen sie sich Zeit, mit Menschen auf einem Markt zu sprechen um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

Dabei machte Prinz William eine seltene, persönliche und sehr süße Bemerkung über seine Frau, mit der er seit mehr als zwölf Jahren verheiratet ist. Nachdem er einem Fan die Hand geschüttelt hatte, deutete er auf Kate und sagte: „Sie hat die kältesten Hände überhaupt.“ Und fügte hinzu: „Aber es heißt ‚kalte Hände, warmes Herz‘.“

Prinz William sagt plötzlich Termin ab

Der St. David’s Tag in diesem Jahr fällt in eine Zeit, in der Kate sich von einer Unterleibsoperation erholt, die zu Beginn des Jahres stattgefunden hat. Das bedeutet, dass sie ihre königlichen Pflichten erst nach Ostern wieder aufnehmen wird und derzeit zu Hause in Windsor genesen ist.

Ein Gesundheitsupdate wurde zu Beginn dieser Woche geteilt, nachdem Prinz William aufgrund einer „persönlichen Angelegenheit“ von einer königlichen Veranstaltung zurückgetreten war.

Ursprünglich hätte er am Dienstag an einem Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Konstantin von Griechenland teilnehmen sollen, der auch sein Patenonkel war. Allerdings entschied er sich, nicht zu erscheinen. Laut einem Insider steht Williams Abwesenheit von der Veranstaltung jedoch nicht im Zusammenhang mit der Herzogin. „Der Prinzessin von Wales geht es weiterhin gut“, so die Quelle.