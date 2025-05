Kate Middleton: Trauriger Vorfall – „Haben Rotz und Wasser geweint“

War dieser Moment der Ursprung allen Übels? Es begab sich im Jahre 2018, dass Kate Middleton und Meghan Markle im Vorfeld von Meghans und Harrys Hochzeit wegen der Brautjungfernkleider aneinandergerieten.

Was genau passiert ist? Bislang unklar. Erste Berichte hatten darauf schließen lassen, dass Meghan Markle Kate Middleton während eines Streites über die Outfits zum Weinen gebracht hatte. Später dementierte die Frau von Prinz Harry diese Darstellung.

Was lief wirklich zwischen Kate Middleton und Meghan Markle?

Nun beschreibt Tom Quinn in seinem Buch „Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants“ eine andere Sichtweise. Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe ein ehemaliger Mitarbeiter dem Autor folgendes geschildert: „Die Wahrheit ist, dass Meghan während der Diskussionen über das Brautjungfernkleid einige Dinge sagte, die sie bereute, und Kate einige Dinge sagte, die sie später bereute, aber das geschah alles im Eifer des Gefechts.“

Der Mitarbeiter weiter: „Beide Frauen haben Rotz und Wasser geweint!“ Jedoch soll der Vorfall gar nicht so schlimm gewesen sei, wie dargestellt. Er sei von den Medien „subtil verfälscht“ und bedeutender dargestellt, als er wirklich gewesen sei.

Der Anfang vom Ende

Problematisch: Der Vorfall gilt seitdem als Anfang vom Ende von Meghans Zeit bei den Royals. Plötzlich wurden immer mehr Meinungsverschiedenheiten öffentlich, später kam es zum Megxit, Harry und Meghan verließen Großbritannien und zogen in die USA.

Meghan selbst stellte den Vorfall in ihrem Interview mit Oprah Winfrey etwas anders dar. Demnach soll sie bei dem Wortwechsel verletzt worden sein, Kate wiederum hätte sich später bei ihr entschuldigt. „Schwer zu verkraften war, dass mir die Schuld für etwas gegeben wurde, was ich nicht nur nicht getan hatte, sondern was mir sogar passiert war“, so Meghan Markle damals gegenüber Oprah Winfrey.