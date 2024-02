Wo steckt Kate Middleton? Fans beunruhigt – „Ich mache mir ernsthafte Sorgen“

Ein großes Rätselraten rankt sich um Kate Middleton. Seit ihrer Operation am 16. Januar scheint die Herzogin von Wales wie vom Erdboden verschwunden. Diese Beobachtung hat im Netz zu zahlreichen Spekulationen und Verschwörungstheorien geführt.

Dabei weckt besonders die Ankündigung Skepsis, dass sie bis nach Ostern 2024 keine offiziellen königlichen Verpflichtungen übernehmen wird.

Keine Fotos von Kate Middleton

Nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt sorgt Kates nahezu unbemerkte Abreise weiter für wilde Spekulationen. Das Fehlen von Fotos bei ihrer Entlassung heizte die Gerüchteküche weiter an. Doch die spanische Journalistin Concha Calleja geht noch einen Schritt weiter. In ihrer Sendung deutete sie an, Kates Zustand sei ernster als offiziell bekannt und und vielleicht befindet sie sich sogar in einem künstlichen Koma.

Trotz des raschen Zurückweisens und der Betonung seitens des Kensington-Palasts, dass Kate „gute Fortschritte“ mache, bleibt das Rätsel um ihren Gesundheitszustand in den sozialen Medien hartnäckig. Das Fehlen öffentlicher Auftritte und offizieller Fotos verstärkt die Spekulationen. Die Spannung erreichte einen neuen Höhepunkt, als Prinz William einen bedeutsamen Termin absagte und dies lediglich mit einer vagen „persönlichen Angelegenheit“ begründete.

Kate Middleton: Fans vermuten Schlimmes

In den sozialen Netzwerken breiten sich die wildesten Spekulationen aus, von angeblichen Schönheitsoperationen bis hin zu einem vermeintlich missglückten Haarschnitt. Eine besorgte Nutzerin auf X, ehemals Twitter, teilt mit: „Ich würde gerne einen Witz über die Situation von Kate Middleton machen, aber ich mache mir auch ernsthafte Sorgen um sie und hätte große Schuldgefühle, wenn herauskäme, dass sie tatsächlich in Gefahr ist.“

Eine andere Nutzerin betrachtet die Lage entspannter: „Ich verstehe, dass sich alle um Kate Middleton Sorgen machen, aber zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurde berichtet, dass sie erst nach Ostern (31. März) wieder in die Öffentlichkeit treten würde. Es macht keinen Sinn, vor April in Panik zu geraten.“

Während einige User im Internet die wildesten Spekulationen lostreten, bleibt die Wahrheit hinter den Kulissen vorerst verborgen. Die Öffentlichkeit wartet sehnsüchtig auf offizielle Informationen zu Kates Zustand und den Gründen für die Absage von Prinz William.