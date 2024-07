Prinz William: Private Aufnahmen enthüllt – damit hätten Fans nicht gerechnet!

Huch, wen sehen wir denn da mit einem bisher unbekannten Gefährt über das Gelände von Schloss Windsor flitzen? Es ist kein geringer als der Thronfolger selbst – Prinz William! Während sich der Prinz von Wales noch vor wenigen Tagen majestätisch beim Auftritt in Schottland zeigte, verbreitet sich nun ein ganz anderes Video im Netz – so hat man den Royal noch nie gesehen!

Prinz William ist ein echter Hingucker!

Prinz William auf einem E-Scooter? Dieses Bild hätten wohl viele Fans bisher für unmöglich gehalten. Doch ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt den Thronfolger jetzt genau bei diesem Szenario! Den Roller soll sich der Ehemann von Kate bereits vor rund einem Jahr zugelegt haben, wie die „Sun“ berichtete. Bisher blieben Szenen von ihm auf dem schnellen Gefährt jedoch bestens hinter den Palastmauern geschützt.

Doch am Donnerstag (4. Juli) wurde der Prinz tatsächlich auf dem Roller gesichtet. Der kurze Clip, den die britische „Sun“ veröffentlichte, zeigt ihn dabei, wie er rasant durch die Gegend saust, bevor er geschickt ein Schlosstor passiert. Rasant verbreitet sich nun auch das Video, welches vor Lässigkeit nur so strahlt. Denn der 42-Jährige flitzt galant mit einem blauen Pullover, schwarzer Hose und einer Sonnenbrille über den Gehweg auf Schloss Windsor.

Prinz William: Er mag es praktisch

Schon 2023 sprach die britische Zeitschrift mit einem Insider, für den sich die Anschaffung des E-Scooters als durchaus pragmatisch erwies: „Das ist nur logisch. Er flitzt zum Schloss, wenn er den König sehen will.“

+++Prinz William: Jetzt herrscht Gewissheit+++

Den E-Scooter hat sich Prinz William demnach nicht nur zum Spaß zugelegt. Damit möchte er vor allem den rund fünf Kilometer langen Weg zwischen dem Adelaide Cottage – die derzeitige Hauptresidenz des Prinzen und der Prinzessin von Wales – und Schloss Windsor zurücklegen! Zu dem Anwesen der Royals gehören schließlich 655 Hektar – keine leichte Aufgabe, dort von A nach B zu kommen!

Der Verkauf von E-Scootern ist in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien sprunghaft angestiegen. Auf britischem Boden dürfen die Gefährte allerdings nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden – es sei denn, sie sind Teil eines genehmigten Vermietungsprogramms. Auf Privatgrundstücken, wie es Prinz William tut, darf man natürlich nach freiem Belieben auf dem Roller durch die Gegend sausen.