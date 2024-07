Prinz William: Jetzt herrscht Gewissheit

Es passiert wirklich. Am Samstag (6. Juli 2024) spielt die englische Nationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf gegen die Schweiz. Ein schwerer Kick für die Three Lions, die bislang eher wenig überzeugend auftraten. Doch nun scheinen die Engländer Unterstützung von ihrem bekanntesten Fan zu bekommen.

So berichtet die „Rheinische Post“, dass niemand geringeres als der englische Thronfolger Prinz William nach Düsseldorf reisen wolle, um Harry Kane, Jude Bellingham und Co. zu unterstützen. Der war bereits zum Spiel seiner Mannschaft gegen Dänemark angereist, hatte die Three Lions in Frankfurt unterstützt.

Kommt Prinz William nach Düsseldorf?

Einen längeren Aufenthalt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt soll Prinz William aber nicht geplant haben, so die Zeitung weiter. William soll erst kurz vor dem Spiel in Düsseldorf landen und direkt nach Abpfiff wieder heim zu Kate Middleton und den Kids reisen.

Insgesamt dürfte das Spiel am Samstag ein echter Promi-Hotspot werden. So berichtet die „Rheinische Post“ weiter, dass auch die Düsseldorfer Kultband „Die Toten Hosen“ im Stadion erwartet würden. Sänger Campino hat bekanntlich vor einigen Jahren die britische Staatsbürgerschaft angenommen, war auch im vergangenen Jahr beim Besuch von König Charles III. in Berlin zugegen.

Den Besuch von Prinz William bestätigte nun auch die britische „Daily Mail“.

Promi-Auflauf in Düsseldorf

Ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass Megastar Ed Sheeran ein Jahr vor seinem Konzert schon einmal in Düsseldorf vorbeischaut (hier alle Infos). Der britische Sänger ist ein großer Fußballfan, schaute bereits in Gelsenkirchen das Spiel der Engländer gegen die Slowakei dabei, hatte sogar ein kleines Konzert im Mannschaftshotel der Three Lions gespielt.

An prominenter Unterstützung wird es den Engländern aber sicher nicht fehlen. Jetzt müssen Jude Bellingham und Kollegen nur noch auf dem Platz liefern. Mit seinem künftigen König will man es sich schließlich nicht verscherzen.