Prinz Harry: Irre Szenen! – „Wir waren schockiert“

Prinz Harry (40) sorgt aktuell nach Berichten von „The Sun“ für große Verwunderung. Auf den Straßen von London kam es zu einem Vorfall, der viele treue Royal-Anhänger wohl ziemlich sprachlos machen dürfte.

Was kann da bloß geschehen sein? Eines steht dabei jedenfalls fest: Die Beweise liegen klar auf der Hand.

Prinz Harry sorgte für plötzliches Aufsehen

Völlig verdutzt müssen vereinzelte Bewohner Londons gewesen sein. Plötzlich hörten sie das deutliche Klingeln an ihrer Haustür. Beim Blick auf das Display der Türklingel-Kamera trauten sie wohl ihren Augen nicht.

++ Auch für dich interessant: Prinz Harry verpasst wichtigen Moment für Archie – weil er ausgerechnet HIER ist ++

Hatten sie gerade geträumt? Jedenfalls war auf dem Bildschirm kein geringerer als Prinz Harry höchstpersönlich zu sehen. Der Herzog von Sussex habe demnach versucht, bei mindestens drei Häusern zu klingeln.

Der Grund? Er war intensiv auf der Suche nach dem Wohnhaus eines Freundes. Dabei war er alleine ohne sichtbaren Personenschutz unterwegs. Und das obwohl er in London vor Gericht erklärte, dass er sich ohne bewaffnete Polizisten unsicher fühle. Ein Anwohner berichtete, dass ihre Haushälterin die Tür geöffnet habe. Das Kuriose: Prinz Harry selbst habe sie gar nicht erkannt.

Die Nachbarn waren völlig erstaunt

Erst als die Nachbarn sich darüber austauschten, fiel es ihnen auf. „Wir waren schockiert, ihn auf der Kamera zu sehen“, beschrieb der Anwohner. Ein anderer Anwohner enthüllte ein brisantes Detail.

So habe Prinz Harry versucht, bei zwei Häusern, die sich an völlig gegenüberliegenden Enden der Straße befinden würden, zu klingeln. „Es ist etwas seltsam, dass er anscheinend keine Ahnung hatte, welches Haus er ansteuerte“, resümierte er völlig erstaunt.

Eine weitere Anwohnerin hob hervor: „Ich glaube nicht, dass viele Leute einfach eine Straße entlanggehen und an Türen klingeln würden. Und das schon gar nicht, wenn man sich nicht sicher fühlt.“

Es werden mehrere Widersprüche deutlich

Die Beweise sind jedenfalls eindeutig: So zeigen die Bilder der Türklingelkamera Prinz Harry im blauen Anzug ohne Krawatte mit einem Telefon am rechten Ohr. Als „The Sun“ am Sonntag berichtete, dass er im Hause eines Freundes übernachtet hatte, sei demnach alles ans Licht gekommen.

++ Eklat um Meghan Markle: Sie wurde beobachtet ++

Obwohl laut der „Gala“ weiterhin von Gerüchten die Rede ist, sprechen die Kameraaufnahmen eine deutliche Sprache. Viele Royal-Fans dürften sprachlos sein, dass Harry, obwohl er vor dem Berufungsgericht erklärte, um seine Sicherheit und die seiner Familie in Großbritannien zu fürchten, so ungeschützt durch die Straßen Londons spazierte.

Und außerdem noch gegen weitere Sicherheitsvorkehrungen verstoßen haben solle. Der Grund? Laut Berichten von „The Sun“ ließ er sich alleine eine Lieferung des britischen Online-Dienstes „Deliveroo“ direkt vor die Haustür bringen.