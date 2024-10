Prinz William teilt rührende Worte über Diana – „Habe mich inspirieren und leiten lassen“

Es sind turbulente Zeiten für Prinz William und seine Familie. Der Thronfolger musste sich in letzter Zeit sowohl um seine an Krebs erkrankte Frau Kate Middleton kümmern als auch seinen royalen Pflichten nachgehen.

Das Ganze scheint Prinz William allerdings gut unter einen Hut bekommen zu haben. Im Rahmen einer Kampagne gegen Obdachlosigkeit ließ er sich nämlich wochenlang von einem Kamerateam begleiten. Auch seine Mutter Diana wird darin zum Thema.

Prinz William setzt sich für Obdachlose ein

Es scheint sein absolutes Herzensprojekt zu sein: Der Sohn von König Charles möchte aktiv die Obdachlosigkeit in Großbritannien bekämpfen. Die Doku „Prince William: We Can End Homelessness“ soll dazu dienen noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema und seine Initiative zu lenken.

Am Sonntag (13. Oktober) veröffentlicht Prinz William einen ersten Ausschnitt aus der Dokumentation in den sozialen Netzwerken. Dort sieht man den dreifachen Vater beispielsweise beim Kochen oder auch bei einem Basketballspiel. In einer Sequenz werden dann auch Bilder seiner verstorbenen Mutter Diana eingeblendet. Die Worte von William gehen einem dabei direkt ans Herz.

Prinz William teilt emotionale Worte

Es ist nun 27 Jahre her, dass Prinzessin Diana ums Leben gekommen ist. Doch ihr Erbe wird bis heute fortgetragen. Vor allem von ihrem ältesten Sohn William, wie in der Doku deutlich wird. Dort betont er nämlich, dass es seine Mutter war, die ihn unter anderem zu diesem Projekt inspiriert hat.

„Ich habe langsam versucht, herauszufinden, was ich in diese Rolle und auf dieser Plattform einbringen kann. Ich habe mich von dem, was meine Mutter getan hat, inspirieren und leiten lassen, insbesondere im Hinblick auf Obdachlosigkeit“, heißt es in dem kurzen Clip auf Instagram.

Prinzessin Diana war bekannt dafür, sich für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit starkzumachen. Die Mutter von Prinz William und Prinz Harry war sogar Schirmherrin für die Organisation „Centrepoint“, die sich bis zum heutigen Tag gegen Obdachlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen einsetzt.