Prinz William: Ohne George! Charlotte und Louis teilen süßes Hobby

In der Welt der Royals stehen längst nicht nur die Erwachsenen im Rampenlicht – die Mini-Royals sind es, die ihnen zunehmend die Show stehlen! Der Nachwuchs von Kate Middleton und Prinz William wächst heran und findet auf ganz entzückende Weise seinen eigenen Weg.

Das Geschwister-Trio Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zeigt dabei nicht nur erste Anflüge der royalen Etikette, sondern verfolgt auch zahlreiche Hobbys – einige davon haben sie von Mama und Papa geerbt, andere jedoch ganz für sich entdeckt.

Prinz William muss Hobby von George überwachen

Abseits der Palastmauern und neben den üblichen Schulpflichten sind die kleinen Royals ziemlich beschäftigt. Doch wie „Hello“ kürzlich berichtete, gibt es durchaus Unterschiede in ihren Interessen. So teilen Louis und Charlotte eine Leidenschaft, die sie nur zu gern ohne ihren großen Bruder George genießen: Die Welt der Filme.

+++Prinz William: Nach sechs Jahren Stille – er spricht erstmals wieder über Harry+++

Bei einem Besuch im BAFTA-Hauptquartier in London verriet Prinz William 2022, dass seine jüngeren beiden regelrecht vernarrt in Kinostreifen sind – während George sich mehr für Spiele begeistert. Strenge Regeln, was die Bildschirmzeit angeht, gibt es aber trotzdem! „Im Moment versuchen wir, das Spielen zu regulieren…die Bildschirmzeit zu überwachen,“ erklärt der dreifache Vater.

Prinz William plaudert aus dem Nähkästchen

Es ist nicht das erste Mal, dass William ein kleines Update aus dem königlichen Wohnzimmer gibt. So verriet er erst kürzlich, dass die Geschwister regelmäßig um die Fernbedienung streiten – Disney-Klassiker wie „Der König der Löwen“ und Folgen von „Peppa Pig“ und „Feuerwehrmann Sam“ sind da ebenso begehrt wie gelegentliche Videospiel-Sessions.

Doch die royalen Mini-Stars begeistern sich nicht nur für Leinwand und Spielkonsole: Vom Kochen bis zum Sport ist das Freizeitprogramm der Windsor-Sprösslinge gut gefüllt. Während Louis „verrückt nach Rugby“ ist, hat George seine Liebe für Fußball und Tennis entdeckt. Prinzessin Charlotte hingegen beweist sich gern in Gymnastik, tanzt Ballett und spielt – wie ihr älterer Bruder – Fußball.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Eines ist sicher: Mit so viel königlichem Tatendrang und ihren abwechslungsreichen Hobbys ist Langeweile bei den Mini-Royals wohl ein Fremdwort. Damit halten sie ihre Eltern, Kate und Prinz William, sicherlich ordentlich auf Trab!