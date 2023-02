Prinz William und Harry: Ex-Butler will ihnen Diana-Geheimnis verraten – „Was ich zu sagen habe, könnte die Jungs wieder zusammenbringen“

Eigentlich versuchen die Royals im britischen Königshaus, ihre privaten Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen zu halten, doch über den Zwiespalt zwischen Prinz William und Prinz Harry weiß mittlerweile jeder Bescheid. Spätestens seit dem Rückzug von Harry und seiner Frau Meghan Markle aus England wurde ein immer größerer Keil zwischen die Brüder getrieben. Für die Öffentlichkeit deutlich sichtbar.

Jetzt meldet sich der ehemalige Butler ihrer verstorbenen Mutter Lady Diana zu Wort und verrät, ein Geheimnis über die Prinzessin zu kennen, das alles verändern dürfte. Er ist sich sicher: Wenn er mit Prinz William und Harry zusammen ein Wörtchen wechselt, wäre ihre Brüder-Feindschaft bald wieder eine Freundschaft.

Prinz William und Harry: Ex-Butler will Diana-Geheimnis verraten

Paul Burrell hat in seinen zehn Jahren als Butler von Lady Diana mehr mitbekommen als manch ein Familienmitglied. Er möchte seine Geschichten mit den Royals-Brüdern teilen. Wie der britische „Express“ schreibt, hat er allerdings Angst, das nicht mehr rechtzeitig zu schaffen, da er an Prostatakrebs erkrankt ist.

+++ Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt werden sie zum öffentlichen Gespött im TV +++

Deshalb möchte Burrell jetzt am liebsten noch mal die Chance nutzen, „den Jungs Dinge zu sagen, bevor es zu spät ist.“ Auch wenn nicht alles schön sei, was er zu sagen hätte.

„Meine Krankheit hat meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Jungs Dinge zu sagen, bevor es zu spät ist – ihnen zu sagen, was sie wirklich wissen sollten“, so der Ex-Butler laut „Express“. „Ich denke, Diana würde zu mir sagen: ‚Paul, du musst das zu deiner Priorität machen. Du musst gehen und meine Jungs sehen.’“

Jetzt habe er das Gefühl, dass „die Zeit reif ist“, einige der Dinge zu enthüllen, die Diana ihm anvertraut hat, über die er nie gesprochen hat. „Ich denke, was ich zu sagen habe, könnte die Jungs wieder zusammenbringen, was Diana unbedingt gewollt hätte. Ich werde ihnen nur die Wahrheit sagen, das ist alles. Ich erwarte keine Gegenleistung.“

Prinz William und Harry: Ex-Butler will sie zusammenführen

In seinen Augen ist es besonders traurig, dass Prinz William und Harry sich nichts mehr zu sagen haben, wo sie doch mit jeweils 11 und 14 Jahren gemeinsam den schweren Gang hinter dem Sarg ihrer Mutter gehen mussten. Eine Erfahrung, die für immer zusammenschweißen müsste.

„Dieser Weg hätte von da an derselbe Weg sein sollen. Das hätte Diana gewollt. Dass die beiden Jungen für den Rest ihres Lebens Seite an Seite stecken. Ihr Tod hätte sie für immer zusammenbringen sollen, aber das tat er nicht“, so Burrell.

Mehr zu dem Thema:

Was genau die Enthüllung ist, die er Prinz William und Harry zu sagen hat, ist bislang nicht bekannt. In Anbetracht dessen, dass es um ihre Mutter Diana geht, kann man den Brüdern aber nur wünschen, dass es vielleicht doch noch in naher Zukunft zu einem Treffen der Drei kommt.