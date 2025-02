Prinz William wird emotional – plötzlich spricht er von Trauer

Prinz William hat in seinem Leben schon zahlreiche Schicksalsschläge erleiden müssen. Der Tod seiner Mutter Diana dürfte da wohl das einschneidendste Erlebnis in seinem Leben gewesen sein. Bei dem Besuch in einem Trauerzentrum in Widnes öffnet sich der Bruder von Prinz Harry nun öffentlich und spricht über den Prozess des Trauerns.

Prinz William möchte Hoffnung spenden

Der britische Thronfolger besucht eine Wohltätigkeitsorganisation in Widnes. Dort werden Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren unterstützt , wenn eine für sie wichtige Person gestorben ist oder voraussichtlich nicht mehr überlebt. Und auch Eltern, deren Kinder sterben oder im Sterben liegen, finden dort Zuflucht.

+++ Als Kate Middleton ein kleines Mädchen in der Menge entdeckt, zögert sie keine Sekunde +++

Prinz William kam mit jungen Menschen ins Gespräch, die von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und auch der 42-Jährige öffnet sich: „Manchmal ist es am schwierigsten, bei der Trauer Worte dafür zu finden, was man wirklich fühlt. Insbesondere in diesen ersten Jahren ist es entscheidend, dass Sie eine solche Unterstützung haben. Sie zeigt Ihnen, wie Sie sich selbst helfen können.“

Besuch von Prinz William hinterlässt Eindruck

Anscheinend kam die Offenheit des dreifachen Vaters gut an. Ein Mädchen erwähnt gegenüber dem britischen „Express“: „Er weiß genau, in welcher Situation wir waren. Er war auch schon einmal in der gleichen Situation, ungefähr in unserem Alter. Ich finde, es war gut, weil er es wirklich verstanden hat.“

+++ Prinz William verspricht: „Ich versichere ihnen, dass wir das nie tun werden“ +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Eine andere Besucherin erzählt: „Ich glaube, er versteht, wie Trauer funktioniert. Er schien sich wohl dabei zu fühlen, mit uns über Dinge zu sprechen.“