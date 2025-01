Prinz William verspricht: „Ich versichere ihnen, dass wir das nie tun werden“

Es war ein bewegender, ein schmerzhafter, ein erinnerungswürdiger Termin, den Prinz William und seine Frau Kate Middleton am vergangenen Montag (27. Januar 2025) wahrnahmen. Anlässlich des Gedenktages zur Befreiung von Auschwitz trafen sich der Prince und die Princess of Wales mit Zeitzeugen des schlimmsten Verbrechens der Menschheit.

Bei dem Gottesdienst in London trafen Kate Middleton und Prinz William unter anderem Yvonne Bernstein und Stephen Frank, bedachten sie mit warmen Worten. „Es war mir eine große Freude, eine alte Freundin zu besuchen“, sagte Kate beispielsweise über Bernstein.

Kate Middleton und Prinz William gedenken der Opfer des Holocaust

Aber auch Prinz George war plötzlich Gegenstand des Gespräches. „George ist in dem Alter, in dem er anfängt, Dinge zu verstehen. Daher wird es interessant, mit ihm über das Geschehene zu sprechen“, verriet William bei dem Empfang.

William weiter: „Es ist mir eine Ehre, heute hier den Holocaust-Gedenktag zu begehen und der Millionen Menschen zu gedenken, die während des Holocaust und in nachfolgenden Völkermorden ermordet wurden. Wir gedenken auch der Überlebenden, die mit Narben leben, sowohl seelisch als auch körperlich.“

„Ich versichere ihnen, dass wir das nie tun werden“

„Ihr Mut, die schrecklichsten Momente ihres Lebens mit uns zu teilen, ist unglaublich beeindruckend und sorgt dafür, dass wir sie nie vergessen. Ich versichere ihnen, dass wir das nie tun werden“, so Prinz William in London.

Währenddessen war sein Vater, Prinz Charles, nach Auschwitz gereist. Besuchte dort mit hochrangigen Politikern und anderen Royals einen Gottesdienst in Gedenken an die Opfer des Holocaust. In seiner Rede betonte König Charles die wichtige Rolle, die die Erinnerungskultur einnimmt. Die Erinnerung „an das Böse der Vergangenheit“ sei eine unverzichtbare Aufgabe für Gegenwart und Zukunft.