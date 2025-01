Kate Middleton: Die Entscheidung fiel in letzter Minute

Es ist ein Tag, an dem jedes Jahr aufs Neue die Welt stillzustehen scheint. Alljährlich am 27. Januar gedenken Menschen weltweit den Menschen, die im Konzentrationslager Auschwitz ihr Leben verloren. War es doch der 27. Januar 1945, an dem die Rote Armee das KZ Auschwitz-Birkenau befreite, die Terrorherrschaft der Nazis über Tausende Juden beendete. Ein Tag, an dem auch das englische Königshaus gedenkt. König Charles III. reiste gar nach Auschwitz, um am Gedenkakt teilzunehmen. Und auch Kate Middleton und Prinz William tragen ihren Teil dazu bei, die grausamen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Quasi in letzter Minute wurde bekannt, dass nicht nur Prinz William an der offiziellen Gedenkveranstaltung in London teilnehmen wird, sondern von Kate Middleton unterstützt und begleitet wird. Das Paar wird auf Überlebende des Holocaust treffen, mit ihnen über die schrecklichen Erfahrungen sprechen, die sie ihr Leben lang begleiteten, berichtet „The Sun“.

Kate Middleton begleitet Prinz William zum Holocaust-Gedenktag

Zudem soll Prinz William mit jungen Vertretern des Holocaust Memorial Day Trust und anderen Partnerorganisationen eine Lesung halten und eine Kerze anzünden. Die Lichter dienen als Symbol zum Gedenken an all jene, die im Holocaust und anderen Völkermorden ihr Leben verloren haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar an diesem Gedenken teilnimmt. Bereits 2020 besuchten die Princess und der Prince of Wales diese Veranstaltung. In Erinnerung blieb dabei die Angefasstheit, mit der Kate auf die Berichte reagierte. Nur schwerlich konnte Kate damals ihre Tränen zurückhalten.

Währenddessen ist Charles der erste britische Monarch, der das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besucht. Er traf dort am Montag (27. Januar 2025) unter anderem andere ausländische Monarchen, Präsidenten, Premierminister und Holocaust-Überlebende.