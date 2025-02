Als Kate Middleton ein kleines Mädchen in der Menge entdeckt, zögert sie keine Sekunde

Sie ist nicht nur eine Prinzessin, sie ist auch eine Mama und einfach eine enorm empathische Frau – Kate Middleton. Es ist unbestreitbar, dass die Princess of Wales eines Tages eine tolle Königin wird. Das zeigt sich auch immer wieder an kleinen Begebenheiten, so wie dieser bei ihrem Besuch in Wales.

Kate Middleton hatte gerade eine Fabrik zur Herstellung von Strickwaren und Socken verlassen, als sie plötzlich den königlichen Konvoi stoppen ließ. Der Grund: ein kleines Mädchen am Wegesrand, das lautstark nach ihr gerufen hatte.

Kate Middleton ließ ihren Konvoi stoppen

Rasch sprang die Frau von Prinz William aus dem Wagen, nahm die Beine in die Hand und joggte, wie es die BBC beschreibt, zu dem Mädchen. „Ich habe dich von dort hinten ‚Hallo‘ sagen hören und wollte herkommen und dich besuchen“, so die BBC, habe sie dann zu ihr gesagt.

Ein einmaliger Moment für die kleine Lily-Rose. Sie überreichte Kate vor der Corgi-Fabrik in Ammanford, Carmarthenshire, sogar eine Spielzeugbanane. Unvergessliche Momente, wie ihre Mutter Stacey Chorley später erklärte: „Es war so aufregend, wir hatten keine Ahnung, dass das passieren würde.“

++ Kate Middleton: Insider packt aus – „Die Wahrheit“ ++

Nachvollziehbar, handelte es sich bei der Aktion von Kate doch um eine, die eigentlich nie geschieht. Aus Sicherheitsgründen halten die Konvois nach dem Start fast nie mehr vorzeitig an. Stacey Chorley, so verriet sie zudem, hofft, dass sich ihre Tochter immer an diesen Moment erinnern möge. „Kate war so nett, sie ist sehr natürlich und bodenständig“, so Stacey.

Kate tritt in die Fußstapfen von Diana

Kate war nach Süd-Wales gereist, da sie zur Schirmherrin eines Kinderhospizes ernannt wurde. Die Princess of Wales tritt damit in die Fußstapfen ihrer Schwiegermutter Diana, die sich selbst einst um das Tŷ Hafan in Sully, Vale of Glamorgan kümmerte.

Ein wichtiger Schritt für Kate, ein noch wichtigerer jedoch für die Familien, die hier Hilfe erhalten. „Wir sind nur eine von Hunderten Familien, die Tŷ Hafan unterstützt hat. Dass also jemand wie die Prinzessin von Wales hierherkommt und wir mit ihr über unsere Tochter sprechen können, ist ein sehr bewegendes Gefühl und ich glaube, das ist ein Tag, den wir für immer in Erinnerung behalten werden“, berichtet eine Mutter vom Treffen mit Kate Middleton.