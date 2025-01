Kate Middleton: Insider packt aus – „Die Wahrheit“

Sie waren einst die fantastischen Vier, die goldene Zukunft der britischen Monarchie: Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry. Doch mit dem Brexit und den damit verbundenen Anschuldigungen von Meghan und Harry ging die Beziehung in die Brüche.

Eine Versöhnung: Derzeit eher unwahrscheinlich. Vor allem Prinz William scheint ob der Anschuldigungen seines Bruders schwer getroffen. Und auch an Kate ließen Meghan Markle und Prinz Harry kein gutes Haar.

Kate Middleton und das Porträt in der „Vanity Fair“

Dementsprechend „wohlwollend“ soll auch der vernichtende Artikel der „Vanity Fair“ im Kensington Palast aufgenommen worden sein. So verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin „Closer“: „Natürlich hat jeder im Palast über Meghan und Harry gesprochen, nachdem sie in Vanity Fair so ein vernichtendes Porträt erhalten haben – was rundum schockierend ist.“

++ Insider über Chemo von Kate Middleton: „Ziemlich einsam“ ++

Und weiter: „Kate hat das härteste Jahr ihres Lebens hinter sich, was ihr alles ins rechte Licht gerückt hat. Die Wahrheit ist, dass sie das Drama um Harry und Meghan satt hat und entschlossen ist, ihr Leben weiterzuführen, ohne darin verwickelt zu sein. Aber fühlt sie sich bestätigt? Auf jeden Fall!“

„Es ist eine Erleichterung“

In dem „Vanity Fair“-Artikel hatten ehemalige Mitarbeiter vor allem über Meghans Führungsstil gesprochen. Der, so heißt es, nicht unbedingt der Kollegialste gewesen sein soll.

Kate Middleton wiederum tut gut, sich weiterhin auf ihre Gesundung zu konzentrieren. Via Instagram ließ sie zuletzt verlautbaren: „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich bleibe auf Genesung konzentriert. Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erfahren hat, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann. Vielen Dank an alle für eure kontinuierliche Unterstützung.“