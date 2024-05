Prinz William: Ex-Freundin in Trauer – Königin Camila eilt zur Hilfe

Seit Beginn des Jahres überschatten negative Nachrichten das britische Königshaus. Nicht nur stellte sich heraus, dass sowohl König Charles III. Krebs hat, sondern auch seine Schiegertochter Kate Middleton. Und auch bei Charles‘ Schwägerin Sarah Ferguson wurde in diesem Jahr Hautkrebs diagnostiziert – kurz nachdem bei ihr ein paar Monate zuvor Brustkrebs festgestellt wurde.

Jetzt eilt die nächste Nachricht ins Haus, die vor allem Prinz William traurig stimmen dürfte. Es geht um einen guten Freund der Familie, der gestorben ist.

Prinz William: Ex-Freundin in Trauer

Dabei handelt es sich laut „Daily Mail“ um Ian Farquhar, der 78 Jahre alt wurde. Farquhar war ein enger Freund der Royals und ein ehemaliger Bediensteter von Queen Mum, Charles‘ Großmutter. Und nicht nur das. Auch war Ian Farquhar der Vater von Prinz Williams Ex-Freundin Rose Farquhar.

Drei Fakten zu Prinz William:

Er ist der älteste Sohn von König Charles III. und Lady Diana

William ist der Nächste in der britischen Thronfolge

Am 29. April 2011 heiratete er Kate Middleton

Die beiden lernten sich im Jahr 2000 nach Williams Abschluss am Eton College in einem Polo Club kennen. Vier Jahre, bevor der aktuelle Thronfolger die Beziehung zu seiner jetzigen Frau Kate Middleton publik machte. Bis dato galt Rose als seine erste ernsthafte Freundin.

Ihr Vater wurde am 6. März 2024 von seinem Pfleger leblos in seinem Haus gefunden. Farquhar starb laut Obduktion, die dem „Telegraph“ vorliegt, an einer posturalen Asphyxie. Dabei handelt es sich um eine Körperhaltung, die die Atmung behindert. Die Polizei geht demnach nicht von einer Fremdeinwirkung aus.

Am Donnerstag (23. Mai) fand nun die Gedenkfeier in der St. Michael and All Angels‘ Church in Badminton statt – rund 500 Trauergäste waren geladen. Darunter auch Königin Camilla, die dem Toten die letzte Ehre erwies und damit wohl nicht nur Prinz William ihre Unterstützung anbot.