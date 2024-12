Prinz William: Tochter Charlotte bricht royales Protokoll – wie einst Prinzessin Diana

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, doch die britischen Royals halten die Welt weiterhin in Atem. Traditionell verbringen sie die Festtage in Sandringham und wie jedes Jahr zog der Weihnachtsspaziergang am ersten Feiertag wieder zahlreiche Schaulustige an.

In diesem Jahr sorgte jedoch Prinzessin Charlotte, die 9-jährige Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate, für besonderes Aufsehen. Denn: Sie brach sogar das royale Protokoll.

Prinz William: Tochter überrascht mit Geste

Es ist ein Moment im Jahr, der die Herzen vieler Royal-Fans höher schlagen lässt: Der traditionelle Weihnachtsspaziergang in Sandringham. Dabei können Schaulustige die Königsfamilie hautnah erleben! Und Prinzessin Charlotte bewies einmal mehr ihre Gastfreundschaft, wie das Portal „hello“ schreibt. Statt nur höflich zu winken und die überreichten Blumen und Geschenke entgegenzunehmen, nahm sich die Mini-Royal sogar die Zeit, für ein Selfie mit einem Fan zu posieren.

Eine Geste, die für Royals eher ungewöhnlich ist und das sonst so strikte Protokoll bricht. Denn: Prinz William, Kate und Co. machen in der Regel keine Fotos mit Fans, da dies als zu informell gilt. Das royale Protokoll ist darauf ausgelegt, die königliche Familie in ihrer repräsentativen Rolle zu schützen und eine gewisse Distanz zu wahren.

Mit ihrer ungezwungenen Art bewies die junge Prinzessin Charlotte jedoch erneut, dass sie nicht nur ein echter Publikumsliebling ist, sondern auch ihren eigenen Weg geht.

Prinz Williams Mutter Diana als royales Vorbild

Charlottes Herzlichkeit erinnerte viele an ihre verstorbene Großmutter, Prinzessin Diana. Sie war ebenfalls bekannt dafür, die Distanz zur Bevölkerung zu überwinden und nahbar zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die kleine Prinzessin mit ihrer offenen Art begeistert. Bereits im Sommer sorgte sie bei der Eras-Tour von Taylor Swift für Schlagzeilen, als sie Fotos mit Fans machte. Die Parallelen zu Diana, die oft als „Königin der Herzen“ bezeichnet wurde, liegen für viele Beobachter auf der Hand.

Einmal mehr zeigt sich: Prinzessin Charlotte beweist schon jetzt, dass sie das Potenzial hat, ein neuer Stern am Himmel der Monarchie zu werden.