Kate Middleton: Sohn Louis erhält irres Geschenk – es ist ein echtes Sammlerstück

Weihnachten ist die Zeit der Wunder und für Prinz Louis (6) wurde es dieses Jahr besonders magisch! Der kleine Royal erhielt eine einzigartige Überraschung von einem jungen Fan. Dabei dürften auch seine Eltern Kate Middleton und Prinz William große Augen gemacht haben.

Der gleichaltrige Rupert Bradley überreichte Prinz Louis einen silbernen Eierbecher mit passendem Löffel, verziert mit dem Krönungszeichen des Königs. Ein Geschenk mit königlichem Flair!

Kate Middleton: Prinz Louis bekommt besonderes Geschenk überreicht

Dabei ist das silberne Set etwas ganz Besonderes: Es stammt aus der letzten Prägung, die das Juweliergeschäft von Ruperts Mutter Kay in York herstellte. Die exquisiten Stücke wurden eigens zur Krönung von König Charles entworfen und sind somit ein echtes Sammlerstück. Rupert, der selbst ein ähnliches Set besitzt, wollte unbedingt, dass auch Louis in den Genuss dieses königlichen Designs kommt.

+++ Auch spannend: Kate Middleton: Weihnachtsgeschenk für Queen Elizabeth II. (†96) sorgte für staunende Blicke +++

Rupert, der trotz einer angeborenen Fehlstellung der Füße, die viele Operationen erforderte, stets an andere denkt, spürte eine besondere Verbindung zu Louis. Beide Jungs sind nur wenige Tage auseinander geboren, und Rupert wollte seinem royalen Altersgenossen laut „Hello!“ eine echte Freude bereiten. Seine Mutter Kay erzählt dem Online-Magazin stolz, wie ihr Sohn trotz eigener Herausforderungen immer das Wohl anderer im Blick hat.

Prinz Louis, der Weihnachten mit seiner Familie in Sandringham feierte, ist bekannt für seine lebhafte und fröhliche Art. Bei öffentlichen Auftritten sorgt er an der Seite von Kate Middleton & Co. regelmäßig für entzückte Blicke und stiehlt mit seinem Charme die Show. Auch bei den diesjährigen Weihnachtsfeierlichkeiten präsentierte er sich von seiner besten Seite und ließ die Herzen der Royal-Fans höherschlagen.