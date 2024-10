Prinz William beim NFL-Event – ein Detail bringt Fans zum Ausrasten

Egal, wo er auftaucht, Prinz William sorgt stets für großes Aufsehen. Es überrascht daher nicht, dass auch sein Auftritt bei einem NFL-Event im Süden Londons am 15. Oktober hohe Wellen schlägt.

Unter einem Post auf dem Instagram-Kanal des Prinzen und seiner Frau Kate rasten zahlreiche Fans beim Anblick des Thronfolgers komplett aus. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses eine Detail im Fokus der Aufmerksamkeit steht.

Prinz William: Die Fans bemerkten es sofort

Nach dem Ende der Sommerferien ist Prinz William wieder fleißig für die Krone im Einsatz und absolviert einen Termin nach dem anderen. So auch am Dienstag, als er eine Veranstaltung der NFL Foundation UK besuchte. Dabei zeigte sich der 42-Jährige mal wieder von seiner sportlichen Seite.

+++ Royals-Insider packt aus: „Eine persönliche Katastrophe für Prinz William“ +++

Er ließ es sich nicht nehmen, auch selbst aktiv auf dem Feld zu werden und warf gekonnt einen Football. Obwohl William wie so oft Anzughose, Hemd und Jackett trug, machte er an der Seite der sportlich gekleideten Kinder eine gute Figur. Das bemerkten auch die Fans des Prinzen sofort.

DAS bringt die Fans zum Ausrasten

Unter Fotos des Termins bei Instagram häufen sich Kommentare, in denen User seinen Look loben. „Der gutaussehende Prinz William“ oder „Nur ein Wort: WOW“ heißt es dort unter anderem. Doch vor allem sein Bart ist es – mal wieder – der einige zum Ausrasten bringt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Entschuldigung, aber William sieht mit Bart HEIß aus“, bemerkt eine weibliche Userin und ist mit dieser Meinung nicht alleine. Jede Menge andere Fans heben die Gesichtsbehaarung des Thronfolgers hervor und zeigen sich begeistert, dass der Prinz scheinbar keine Ambitionen hegt, diese wieder zu entfernen.

Bereits als sich der 42-Jährige im Sommer erstmals seit langem mit einem Dreitagebart in einem Video anlässlich der Olympischen Spiele gezeigt hatte, sorgte das für Schnappatmung bei vielen, vor allem weiblichen Fans. Seither zeigte sich der Prinz fast ausschließlich mit seinem neuen Look, an dem er – genau wie seine Anhänger – offenbar großen Gefallen findet.