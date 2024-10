Royals-Insider packt aus: „Eine persönliche Katastrophe für Prinz William“

Prinz William und Kate Middleton stehen unter permanenter Beobachtung der Öffentlichkeit. Jedes Detail aus dem Leben der Royals scheint von höchster Relevanz zu sein. Besonders Einblicke in das Privatleben des Ehepaares werden gern gesehen.

Nun veröffentlichte der Royal-Experte und Autor Robert Lacey sein Buch „Battle of Brothers“, in dem er überraschende Details über die Studienzeit von Prinz William Preis gibt.

Prinz William: Fast hätte er Kate nicht getroffen

Im September des Jahres 2001 begann Prinz William sein Studium an der University of St Andrews. Doch das Uni-Leben entsprach ganz und gar nicht den Vorstellungen des Nachwuchsprinzen. Demnach langweilte sich William in der kleinen Küstenstadt, das Highlight seiner Woche war der Einkauf im örtlichen Supermarkt Tesco gewesen. Zudem zeigten sich die anderen Studenten von der Anwesenheit des Royals fasziniert, was den Studenten zunehmend belastete.

Bereits nach seinem ersten Semester an der Uni hatte Prinz William vor, sein Studium abzubrechen. Im Winter 2001 fuhr er in seine Heimat und fragte seinen Vater König Charles III. um Rat. Autor Robert Lacey berichtet in seinem Buch, dass William im neuen Jahr am liebsten eine andere Universität in Edinburgh besucht hätte. Doch Charles Reaktion auf den Wunsch seines Sohnes wird diesen zunächst nicht erfreut haben.

König Charles fragte seine engsten Vertrauten um Rat. Lacey zufolge bekräftigte einer von ihnen: „Es wäre eine persönliche Katastrophe für William, er würde als Aussteiger angesehen werden.“ Williams Großvater Prinz Philipp habe zudem gesagt: „William muss sich zusammenreißen.“ Nach einigen Verhandlungen mit der Universität und Gesprächen mit seinem Vater entschied sich William dann dazu, sein Studium wie gewohnt fortzusetzen.

Zu diesem Zeitpunkt wusste der junge Royal noch nicht, dass er wenige Jahre später seine jetzige Ehefrau Kate Middleton an genau dieser Universität kennen und lieben lernen würde. Im April 2011 besiegelten die Royals ihr Liebesglück dann mit einer Traumhochzeit. Im Nachhinein wird William also sicherlich glücklich darüber sein, dass er sein Studium an der University of St Andrews nicht abgebrochen hat.

Bis heute sind Prinz William und Kate Middleton glücklich verheiratet. Es scheint fast so, als ob sie das Schicksal zusammengeführt hätte.