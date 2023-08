Prinz Marcus: Nach Schildkröten-Quälerei – nächstes Video aufgetaucht

Es sind widerliche, ja gar abstoßende Bilder, die Prinz Marcus von Anhalt via Instagram teilte. Der Adoptiv-Prinz spielt in einem Garten mit einem Fußball. Plötzlich legt er sich die Kugel zurecht, zielt, schießt eine Landschildkröte ab, die in dem Garten lebt. Das Tier reagiert panisch, zieht alle Gliedmaßen ein. Es sind Bilder, die einfach nur verstören.

Schnell regte sich Widerstand im Netz. Hundeprofi Martin Rütter teilte das Video auf seiner Instagramseite, rief seine Follower auf, Prinz Marcus von Anhalt zu melden. Leute, geht’s euch auch so? Ich finde so etwas sooooo beklemmend. Wie kann man so durch die Welt gehen? Nen Prinzentitel kaufen, DAS ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt… all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun“, schreibt Rütter dazu.

Prinz Marcus beschimpft seine Hunde

Und er ist nicht der einzige. „Der Typ macht mich krank“, schimpft beispielsweise Moderatorin Jana Ina Zarrella. Und Madita von Hülsen ergänzt: „Was können wir tun? Kann man ihn irgendwo melden? Muss das bei einem bestimmten Amt sein, wo er den Wohnsitz hat, oder kann man das überall machen?“

Doch nun ist schon das nächste verstörende Video aufgetaucht. Es zeigt drei Hunde, die an einer Scheibe sitzen. Im Hintergrund hört man die Stimme von Prinz Marcus, wie er eines der Tiere als „faule Dreckssau“ beschimpft. Die Tierrechtsorganisation Peta schreibt zu den Aufnahmen: „So herablassend mit Hunden zu sprechen, ist zutiefst verachtenswert. Wir prüfen bereits in Bezug auf die Schildkröte, ob eine Anzeige bei den Behörden in Dubai wegen Tierquälerei möglich ist.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich in diesem Fall schnell etwas tut und die Behörden rasch durchgreifen. Denn so mit Lebewesen umzugehen, ist einfach nur ekelhaft und verachtenswert.