Martin Rütter: Hundeschicksal wird zur Tortur für die Halter

In Sachen Erziehung und Pflege von Hunden ist er der absolute Experte: Martin Rütter weiß genau, wie man mit den Vierbeinern umzugehen hat. Neben seinen eigenen Hundeschulen und seinem Online-Shop ist der gebürtige Duisburger auch in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, wo er sein Wissen zum Besten gibt.

Seine Sendungen wie „Die Unvermittelbaren“ oder „Die Welpen kommen“ erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Und auch das Format „Der Hundeprofi“ kommt bei den Zuschauern gut an. Am Samstagabend zeigt Vox einen Fall, der die Besitzer an ihre Grenzen bringt. Martin Rütter ahnt sogleich: Es wartet viel Arbeit auf den Profi.

Martin Rütter: Hündin Laika außer Rand und Band

Hündin Laika bringt ihre Besitzer Melanie und Thomas an den Rand der Verzweiflung. Denn kaum steigen die drei ins Auto, wird gewinselt und geheult, was das Zeug hält. Verzweifelt wendet sich das Paar nun an den Hundeprofi, damit die Tortur endlich ein Ende hat.

Martin Rütter möchte sich einen eigenen Eindruck verschaffen und setzt sich mit ins Auto. Während der Fahrt gibt der Vierbeiner laute Töne von sich, die Herrchen Thomas sichtlich nervös machen. Immer wieder schaut er in den Rückspiegel und versucht Laika zu beruhigen. Vergebens. Kann der Hundeprofi da überhaupt noch was ausrichten?

Tipps und Tricks zeigen Wirkung

Der Hundeprofi stellt dem Paar mehrere Aufgaben, die letztendlich dazu führen sollen, dass Laika während der Autofahrten Ruhe gibt. So sollen sich Thomas und Melanie in das Auto setzen, ohne dass etwas passiert und erst dann aussteigen, wenn der Hund sich nicht mehr rührt.

Außerdem braucht Laika mehr Bewegung und muss ausgepowert werden, so Rütter. Sein Fazit: „Meistens wollen die Menschen das Problem da lösen, wo es auftritt. Doch Laika ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eigentlich nichts mit dem Auto fahren zu tun hatte, sondern der Hund viel mehr Beschäftigung braucht.“

Vox zeigt die Wiederholungsfolge von „Der Hundeprofi“ am Samstag (17. Juni) ab 16.55 Uhr.