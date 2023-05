Martin Rütter: Nach Eklat auf der Bühne in Düsseldorf – RTL zieht Konsequenzen

Aktuell tourt Martin Rütter mit seinem Programm „Der will nur spielen“ durch Deutschland. Lustig und unterhaltsam will der Hundeprofi sein Wissen weitergeben. Doch manchmal schlägt der 52-Jährige auch ernstere Töne an, wenn es zum Beispiel um illegalen Welpenhandel geht. Bei einem Live-Auftritt in Düsseldorf meldete sich am 28. April plötzlich ein Mann aus dem Publikum, der selbst Welpenhändler ist.

Schon lange sind beide Parteien auf dem Kriegsfuß, nun kam es zur Aussprache und Hunderte Menschen konnten zusehen. Martin Rütter veröffentliche den Auftritt im Anschluss auf seinem Instagram-Profil (hier mehr dazu). Jetzt hat sich sogar RTL eingeschaltet und Konsequenzen gezogen.

Martin Rütter: Auftritt in Düsseldorf hat erste Folgen

Der Welpenhändler versuchte, sich vehement gegen die Anschuldigungen und Kritik zu wehren. Auf einen gemeinsamen Nenner sind Martin Rütter und der Mann nicht gekommen. Zum Ende hin wurden von dem Welpenhändler sogar Drohungen ausgesprochen und rechtliche Konsequenzen angekündigt, sollte der Hundeprofi weiter „Unwahrheiten“ über ihn verbreiten.

In seinen TV-Sendungen gibt der Hundepsychologe immer wieder überforderten Haltern Tipps bei der Erziehung ihrer Hunde. Doch auch auf das Thema illegaler Welpenhandel und ihre Folgen macht er regelmäßig aufmerksam. 2022 zeigte Vox sogar eine ganze Doku mit dem Titel „Martin Rütter – Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen“. Mittlerweile ist der etwa anderthalbstündige Film nur noch bei RTLplus zu sehen – und das auch nur für Abonnenten. So war es zumindest bis Montag (8. Mai).

„Vox und RTL haben sich dazu entschieden, die Reportage über das gnadenlose Geschäft mit den Welpen aus der Bezahlschranke auf der RTLplus-App wieder rauszuholen. Das heißt, dass diese Reportage jetzt frei verfügbar ist“, verkündet Martin Rütter nun auf Instagram. Der Hundeprofi appelliert an seine Follower, den Beitrag anzuschauen, da nur so das Leid der Vierbeiner gestoppt werden könne.