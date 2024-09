Prinz Harry reist nach New York – und ist umgeben von Hollywood-Stars

Prinz Harry ist in letzter Zeit wieder ganz schön on tour. Nachdem seine geheime Reise nach London erst kürzlich enthüllt wurde, kommt jetzt sein nächstes Ziel ans Licht. Es geht nach New York. Vor Ort findet vom 23. bis zum 24. September die Jahresversammlung der Clinton Global Initiative statt.

Dabei hat Veranstalter und Ex-Präsident Bill Clinton nicht nur den Herzog von Sussex als hochkarätigen Sprecher eingeladen, sondern auch Größen aus Hollywood. Fans werden ihren Augen kaum trauen, neben wem der jüngere Bruder von Prinz William in wenigen Tagen steht.

Prinz Harry: Es ist offiziell

Nachdem Prinz Harry sich in den letzten Wochen von seinen öffentlichen Auftritten zurückgezogen hat, wird er sich bald wieder der ganzen Welt zeigen. Und das bei keinem geringeren Ereignis als der Jahresversammlung der Clinton Global Initiative von Ex-Präsident Bill Clinton. Doch zu der Veranstaltung ist nicht nur der Ehemann von Meghan Markle geladen, sondern auch Hollywood-Stars persönlich.

So wird Prinz Harry neben keinem Geringerer als Schauspieler Matt Damon am Rednerpult auftreten. Der „Jason Bourne“-Star ist nicht nur bekanntermaßen der beste Freund von Ben Affleck, er setzt sich auch seit Jahren für die Umwelt ein, ist beispielsweise Mitbegründer von „Water.org“ und „Water Equity“.

+++Prinz Harry: Nach geheimer London-Reise – er tut es erneut+++

An welchem der beiden Tage der Herzog von Sussex sprechen wird, ist noch nicht bekannt. Wie unter anderem „Hello“ berichtet, wird er sich bei seinem Auftritt bei dem Gipfel auf „Parent’s Network“, die neue Initiative von „Archewell“, konzentrieren.

Die „Clinton Global“-Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „What’s Working.“ Das Event bringt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Philanthropie zusammen. Damit möchte die Organisation „Fortschritte in den Bereichen Klimaresilienz, inklusives Wirtschaftswachstum und Wiederaufbau, gesundheitliche Chancengleichheit, volle Teilhabe von Frauen und Mädchen sowie humanitäre Hilfe bei Krisen in aller Welt zu erzielen“, heißt es auf der offiziellen Website der Organisation.