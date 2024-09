Prinz Harry: Nach geheimer London-Reise – er tut es erneut

Während andere Mitglieder der britischen Königsfamilie pflichtbewusst ihren Aufgaben nachgehen und auch vor öffentlichen Auftritten nicht zurückschrecken, sieht es bei Prinz Harry ganz anders aus. Seitdem er 2020 als arbeitender Royal zurücktrat, zeigt er sich immer weniger der Welt. Mittlerweile lebt der Herzog von Sussex mit Ehefrau Meghan Markle und seinen beiden Kindern in den USA und meidet vor allem seine Heimat Großbritannien.

Selbst wenn es den jüngeren Bruder von Prinz William auf britischen Boden verschlägt, läuft er unter dem Radar. Zur Beerdigung seines verstorbenen Onkels Lord Robert Fellowes besuchte Harry zwar London, doch sein Auftritt blieb bis zu seiner Ankunft geheim, kam erst einige Tage später ans Licht. Nun wiederholen sich die Ereignisse.

Prinz Harry erneut undercover

Nach seinem Besuch in London ist Prinz Harry das erste Mal wieder gesichtet worden – und das in einem Video von seiner Wohltätigkeitsorganisation, den Invictus Games. Doch das Versteckspiel zieht sich weiterhin durch das Leben des Herzogs. Denn von einer Ankündigung für einen Auftritt in der Öffentlichkeit fehlte jede Spur.

Der Clip stößt im Internet auf viel Kritik, wie der „Mirror“ berichtet. Auf „X“ empören sich einige User darüber, dass das Video im Netz auftauchte, nur kurz nachdem Prinz Harry bereits undercover in London war.

Prinz Harry teilt rührende Worte

In dem Clip sprach der Prinz unter anderem über Aufnahmen von behinderten Veteranen, die an dem Turnier teilnehmen, das im Februar 2025 in Vancouver, Kanada, stattfinden wird. Dabei richtet er sich mit persönlichen Worten an die Kandidaten.

„Sport hat die Fähigkeit, zu heilen, Leben zu verändern und Leben zu retten. Für viele dieser Sportler war es einer der schwierigsten Momente ihres Lebens, an der Startlinie zu stehen. Aber bei den Spielen ändert sich ihr Leben. Es ist für uns alle etwas ganz Besonderes, diese magischen Momente mitzuerleben und zu sehen, wie der Sport dies ermöglicht“, so Prinz Harry.

Es gibt allerdings auch User, die sich über das Video von Prinz Harry freuen. Ein Fan begrüßt den Austragungsort der Spiele in Vancouver. Ein anderer fügt hinzu: „Wunderschön, so aufregend“.