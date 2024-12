Prinz Harry: Neue Weihnachtskarte lässt aufhorchen – es geht um Archie und Lilibet

Weihnachten steht vor der Tür und auch in diesem Jahr haben Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) wieder eine herzliche Nachricht an ihre Fans geschickt.

Die jährliche Weihnachtskarte der Sussexes, die über ihren E-Mail-Verteiler an ihre Abonnenten ging, zeigt zwei für Royal-Fans faszinierende Details. Sie bietet Schnappschüsse von ihren Reisen nach Nigeria und Kolumbien. Darüber hinaus präsentiert sie auch ein ganz besonderes Familienfoto. Dies wird die Herzen der Anhänger des royalen Königshauses höherschlagen lassen.

Prinz Harry und Meghan Markle mit Weihnachtsgruß an ihre Fans

Mit den Worten „Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, ‚Archewell Productions‘ und ‚Archewell Foundations wünschen wir frohe Feiertage und ein fröhliches neues Jahr“ richten sich die vierköpfige Familie und ihre drei Hunde an ihre heiß geliebten Fans. Das eigentliche Highlight der Weihnachtskarte ist aber etwas ganz anderes!

Ein rührendes Bild zeigt Harry und Meghan zusammen mit ihren beiden Kindern, Archie (5) und Lilibet (3). Es handelt sich dabei um keine inszenierte Aufnahme, sondern es gibt viel mehr einen Einblick in ihren Familienalltag. Die Sussexes tragen entspannte Freizeitkleidung: Harry und Archie in Shirt und Jeans, Meghan in einer Hose und einem Pullover, wogegen Lilibets Outfit durch ein gemustertes Kleid und Kniestrümpfe komplettiert wird.

Die Kinder laufen dabei fröhlich in die Arme ihrer Eltern. Zudem werden viele Fans durch ein Detail überrascht sein.

Archie und Lilibet beeindrucken Royal-Fans

So sind Archie und Lilibet auffallend groß geworden. Besonders bei der Kleinen sticht etwas ins Auge: Ihre leuchtend roten Haare, die ganz nach den roten Locken von Vater Harry zu kommen scheinen. Und das, obwohl Harry vor kurzem noch eine andere Meinung hatte. „Archie und Lili sind mit dem dicken Haar ihrer Mutter gesegnet… es wird nicht lange dauern, bis Lili auf ihrem Haar sitzen kann“, erklärte er damals in einem Interview mit der Daily Mail.

An den Weihnachtsfeiertagen werden sie ihre Royal-Fans mit Sicherheit auch nicht vergessen und ihnen durch Fotos Einblicke in ihr besinnliches Fest der Liebe schenken.