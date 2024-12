König Charles mit ernsten Worten – diese Warnung gilt Prinz William

Aktuell dürfte König Charles alles geben, um seine Gesundheit zu stärken. Nach seiner Krebsdiagnose war der britische Regent lange Zeit von seinen royalen Verpflichtungen zurückgetreten und musste sich schonen. Doch nun scheint er wieder einsatzbereit zu sein.

Neben offiziellen Veranstaltungen und Besuchen dürfte sich König Charles aber hin und wieder auch mit seinem Sohn Prinz William zusammensetzten. Schließlich ist er der Thronfolger und sicherlich dankbar über wertvolle Tipps seines Vaters. Der 76-Jährige spricht nun überraschenderweise aber eine Warnung aus.

König Charles und das Thema Ehe

Wie es scheint, möchte König Charles seinen Sohn vor Fehlern bewahren, die er selbst einst gemacht hat. Dabei bezieht sich der britische Regent vor allem auf das Thema Ehe, welches im Leben des 76-Jährigen eine dramatische Rolle gespielt hat. Die Beziehung zu Prinzessin Diana war schließlich von Skandalen geprägt.

+++ König Charles III.: Ex-Butler plaudert Weihnachts-Geheimnis aus – „Hasst nichts mehr“ +++

Die wohl größte Tragödie in ihrer Ehe war die Affäre zwischen König Charles und Camilla von der Diana augenscheinlich gewusst haben soll. Jahre nach der Trennung ließ sie das in einem BBC-Interview durchblicken, indem sie sagte: „Wir waren zu dritt in der Ehe, es war also ein wenig eng“. Nun möchte Charles seinen ältesten Sohn warnen.

+++ Royals: Angestellte nach Weihnachtsfeier verhaftet – „Sie war auf einer anderen Ebene“ +++

König Charles mit eindringlichen Worten

Laut der Royals-Expertin Ingrid Seward soll es ein intimes Vater-Sohn-Gespräch gegeben haben, wie sie gegenüber „Fox News Digital“ sagt. „Mache nicht die Fehler, die ich gemacht habe“, soll es vonseiten des Königs geheißen haben. Es sei wichtig die Familie und auch seine Ehe an erste Stelle zu setzen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das dürfte Prinz William allerdings alles andere als schwerfallen. Schließlich gilt die Ehe mit Kate Middleton als Vorzeigebeispiel. Und auch das Zusammenleben mit seinen drei Kindern gilt unter den Royals-Fans als absolute Bilderbuchfamilie.