Prinz Harry muss bittere Pille schlucken – seine Worte gehen ans Herz

Er nimmt öffentlich Abschied. In einer herzzerreißenden Nachricht an seinen langjährigen Weggefährten Dominic Reid lässt Prinz Harry seine tiefe Verbundenheit und Wertschätzung erkennen.

Die weltweit bekannten Invictus Games, ein Sportwettbewerb für Helden in Uniform, wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. Von Anfang an stand Harrys langjähriger Freund Dominic Reid an seiner Seite. Er trug maßgeblich dazu bei, dass sich die ambitionierte Idee zu einer weltweit anerkannten Bewegung entwickelte.

Prinz Harry rührt mit bewegender Rede

In seinem Statement spricht Prinz Harry von seiner unendlichen Dankbarkeit für Dominics Hingabe und seiner visionären Führung. „Ich bin meinem Freund Dominic unendlich dankbar, dessen Engagement und Führung die Invictus Games von einer ehrgeizigen Idee zu einer international anerkannten Bewegung gemacht haben“, so Harry.

„Sein unermüdlicher Einsatz in den letzten zehn Jahren hat Tausende von verwundeten, verletzten und kranken Soldaten und Veteranen durch sportliche Rehabilitation unterstützt und dazu beigetragen, ihre unvergleichliche Stärke und ihren Beitrag zur Gesellschaft zu zeigen“, so zitiert ihn mit unter das „Hello!“-Magazin.

Doch nun hat sich der CEO des Events dazu entschieden, von seinem Posten zurückzutreten. Damit möchte Reid Platz für neue Führungskräfte schaffen, die die Bewegung in ihr nächstes, dynamisches Jahrzehnt führen sollen.