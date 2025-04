Nach Staffelfinale: „Die Geissens“ müssen bittere Pille schlucken

Yachten, Designertaschen, Jetset-Life – wenn „Die Geissens“ auftauchen, ist der Glamour nicht weit. Seit Jahren nehmen Carmen, Robert Geiss und ihre beiden Töchter Davina und Shania ihre Fans mit in ihre Welt zwischen Luxus-Shopping und Familienchaos. Doch bei allem Bling-Bling läuft hinter den Kulissen nicht alles so rund, wie es auf dem Bildschirm scheint.

Am Ostermontag (21. April) flimmerte vorerst die letzte Folge der aktuellen Staffel über die Bildschirme. Die Quoten zum Abschied? Ernüchternd. Laut dem Medienportal „DWDL“ wollten weniger als eine halbe Million Zuschauer zum Finale dabei sein. Die Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe: 3,6 und 3,7 Prozent. Damit sah es so mau aus wie zuletzt Mitte März.

„Die Geissens“: Nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Der erhoffte Knall blieb beim Staffelfinale von „Die Geissens“ aus. Da half auch Opa Reinhold nicht, der Carmen und Robert einen Besuch in St. Tropez abstattete. Dabei hatte die RTL2-Soap Anfang Januar noch recht vielversprechend begonnen. Doch besonders zwischen Ende Januar und Anfang März tat sich das Reality-Format schwer. Unter anderem auch, weil das „Dschungelcamp“ zur Primetime direkt daneben lief. Von einem echten Quotenhoch war man jedenfalls weit entfernt.

Unterm Strich kommt die Staffel laut vorläufig gewichteter Zahlen auf durchschnittlich 4,2 Prozent Marktanteil. Ein bisschen besser als der aktuelle Senderschnitt von RTL2, aber auch deutlich unter den Werten des Vorjahres. Da lag man immerhin noch rund zwei Prozentpunkte höher.

Die große Frage bleibt: Wie geht es weiter mit den Geissens? Einen kompletten Abschied vom Montagabend gibt es erstmal nicht. Bereits in der kommenden Woche übernehmen die Töchter Davina und Shania das Ruder – mit ihrer eigenen Show „We Love Monaco.“ Ob sie die Quoten-Kurve wieder etwas nach oben ziehen? Man darf gespannt sein.