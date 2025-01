Prinz Harry: Einigung! Jetzt ist es offiziell

König Charles‘ jüngster Sohn Prinz Harry dürfte erleichtert sein. Der 40-Jährige soll sich Medienberichten zufolge im Prozess um illegale Informationsbeschaffung mit dem Verlag NGN geeinigt haben. Das soll sein Anwalt laut britischem „Express“ bekanntgegeben haben.

Prinz Harry hatte den Herausgeber der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ und der „News of The World“, die mittlerweile eingestellt wurde, verklagt. Er wirft der Mediengruppe NGN vor, in den Jahren zwischen 1996 bis 2011 nicht rechtmäßig private Informationen mithilfe von Journalisten und Privatdetektiven über ihn gesammelt zu haben. Die Mediengruppe dementiert die Vorwürfe.

Prinz Harry: Einigung im Prozess

Der Prozess sollte am Dienstag (21. Januar) um 10.30 Uhr beginnen, doch der Anwalt von Harry beantragte in letzter Minute zwei Vertagungen. Es wurde eigentlich erwartet, dass der Fall bis zu zehn Wochen dauern würde und Harry vor Gericht aussagen sollte.

Die Einigung ist nun eine große Überraschung. Prinz Harry wollte das Verfahren eigentlich stellvertretend für andere Betroffene durchziehen, um die mutmaßlichen Machenschaften des Blattes ans Licht zu bringen. Geplant war von ihm sogar, selbst in den Zeugenstand zu treten. Das ist nun nicht mehr nötig.

Wie der Verlag NGN nun erklärt, soll Harry eine „substanzielle Entschädigung“ erhalten. Zudem entschuldigte sich der Verlag in einer Erklärung „umfassend und ohne Einschränkungen“ für „ernsthafte Verletzungen seines Privatlebens, einschließlich illegaler Praktiken, die durch Privatdetektive angewandt wurden, die für die „Sun“ tätig waren.“

Für den Verlag von US-Medienmogul Rupert Murdoch bedeutet das nun, dass er eine ausführliche Prüfung vor Gericht entgeht.

