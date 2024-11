Prinz Harry: Experte geht ihnen an den Kragen – „Massive Narzissten“

Sie sind so etwas wie die schwarzen Schafe der britischen Royals: Prinz Harry und Meghan Markle sorgten in den letzten Jahren für ordentlich Wirbel im Buckingham Palace. Nachdem sie ihren royalen Pflichten den Rücken gekehrt haben und in die USA gezogen sind, hagelt es regelmäßig Kritik an den beiden. Nun werden erneut Vorwürfe laut.

Experte schießt gegen Prinz Harry und Meghan Markle

Der Bruder von Prinz William hat nicht das beste Standing bei den Briten. Vor allem Experten üben regelmäßig harsche Kritik an Harry und Meghan. Nile Gardiner ist ein britischer konservativer Kommentator und Direktor der US-Denkfabrik „Heritage Foundation“. Gegenüber der „GB News“ rechnet er nun gnadenlos mit Prinz Harry und Meghan Markle ab.

„Harry und Meghan werden als massive Narzissten angesehen, die die ganze Zeit damit verbringen, die königliche Familie schlecht zu machen. Die meisten Amerikaner bewundern die königliche Familie wirklich. Die Königin war bei den Amerikanern äußerst beliebt und sie reagieren nicht freundlich auf Angriffe auf die königliche Familie“, so der Experte.

„Sie haben die meisten Amerikaner entfremdet“

Seiner Meinung nach hat die Kritik an den Ex-Royals nicht nur in England, sondern auch in den USA hohe Wellen geschlagen. „All diese Angriffe von Harry und Meghan sind in den Vereinigten Staaten sehr gut angekommen. Sie haben die meisten Amerikaner entfremdet“, so Nile Gardiner.

Doch allgemeine Umfragen zeigen, dass der Ruf von Prinz Harry sich langsam, aber sich bessert. Wie der britische „Express“ berichtet ist er im manchen Abstimmungen aktuell sogar beliebter als sein Vater König Charles III.