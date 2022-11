Prinz Harry sucht plötzlich Kontakt zu seinen Ex-Freundinnen – er hat eine dringende Bitte

Lange dauert es nicht mehr, bis Prinz Harry alles über sich offenlegt. Schon Anfang nächsten Jahres sollen seine Memoiren unter dem Titel „Spare“ (bedeutet in etwa so viel wie „Reserve“) weltweit erscheinen.

Und dafür hat der jüngste Sohn von König Charles III. vorab so einiges getan. Prinz Harry kontaktierte sogar seine Ex-Freundinnen, wie jetzt herauskommt.

Prinz Harry nimmt Kontakt zu seinen Ex-Freundinnen auf – Meghan Markle wird es nicht gefallen

Das dürfte seiner Frau Meghan Markle wohl gar nicht gefallen haben. Denn Harry nahm nach Berichten der „Sun“ zufolge Kontakt zu alten Freunden aus England und einigen Ex-Flammen auf. Sie wurden darum gebeten, ihm bei seinem Buch zu helfen und ein paar intime Details aus seinem Leben – inklusive über seine Beziehungen – zu erzählen.

Wie eine Quelle berichtet, hätten einige das aber als Ironie angesehen, war es doch Prinz Harry selbst, der in der Vergangenheit darauf pochte, dass alte Kontakte nichts in der Öffentlichkeit aus seinem Privatleben ausplaudern sollen. „Es wurde als eine Art Ironie empfunden, dass Harry an die Decke gehen würde, sobald jemand mit den Medien sprach, er aber jetzt will, dass sie genau das tun, sobald er ihre Hilfe braucht“, so die Quelle gegenüber der „Sun“. „Freunde und seine Freundinnen waren höflich und sagten, sie würden darüber nachdenken, aber letztendlich sagten die meisten nein.“

Ob unter den angefragten Ex-Freundinnen auch Chelsy Davy und Cressida Bonas waren, zwei der bekanntesten alten Flammen des Prinzen, ist derzeit nicht bekannt.

Prinz Harrys Memoiren sollten eigentlich noch vor Weihnachten 2022 auf den Markt kommen, doch nun wurde das Datum auf den 10. Januar 2023 verlegt. In dem Buch wird die Royals-Geschichte aus seinen Augen erzählt. Im letzten Moment wurden sogar noch Änderungen vorgenommen, um den Tod von Queen Elizabeth II. einzubauen. Die Monarchin starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren.