Prinz Harry: Irre Pläne enthüllt – Meghan Markle auf 180

Vor einigen Jahren erschütterte der „Mexit“ ganz Großbritannien – Meghan Markle und Prinz Harry kehrten den Royals den Rücken zu, zogen in die USA. Damit wurde der 39-Jährige von seinen royalen Pflichten entbunden, denn für die mittlerweile verstorbene Queen Elizabeth II. war klar: „Man kann nicht halb drinnen, halb draußen sein“ (wir berichteten). Doch kommt jetzt wohlmöglich alles ganz anders?

Seit der Krebs-Erkrankung von Prinz Charles III. und der Bauch-OP von Kate Middleton steht Prinz William aktuell unter großem öffentlichem Druck. Die royalen Pflichten bleiben jetzt hauptsächlich an dem Thronfolger hängen. Jetzt soll ausgerechnet Prinz Harry für Entlastung sorgen!

+++Prinz Harry und Meghan beim Dinner – plötzlich geht es um William! „Das hat dein Bruder geliebt“+++

Prinz Harry: So stehen die Chancen auf ein royales Comeback wirklich

Er möchte seinem Vater beistehen, wie der „Mirror“ berichtet. Prinz Harry denkt darüber nach, eine royale Teilzeitrolle zu übernehmen. Doch wie der Royals-Experte Tom Quinn wissen will, ist eine Rückkehr Harrys in das britische Könighaus ziemlich unwahrscheinlich – und das liegt vor allem an Meghan Markle.

Ebenfalls interessant für dich: Schwere Vorwürfe gegen Prinz Harry – es geht um sein Buch

„Harry weiß, dass es ihm niemals erlaubt sein wird, ein dauerhaft in Teilzeit arbeitender Royal zu sein, der sechs Monate in den Staaten und dann sechs Monate in Großbritannien bleibt“. Grund Nummer eins: Seine Familie traut ihm nicht mehr genug.

Prinz Harrys Frau Meghan Markle „absolut dagegen“

Doch das ist nicht der einzige Grund. Auch Gattin Meghan ist „absolut dagegen“, wie der „Mirror“ schreibt. „Es gibt jetzt viel zu viel böses Blut, als dass es auch nur im Entferntesten eine Möglichkeit wäre.“

Erst kürzlich berichteten wir von einer berührenden Situation. König Charles III. wurde von einem fremden Mann angesprochen. „Bringen Sie Harry bitte zurück“, hieß es. Wie die Reaktion des Königs auf diese Bitte ausfiel, kannst du hier nachlesen.