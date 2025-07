FC Schalke 04: Fans horchen auf! Baumann enthüllt Transfer-Plan selbst

Am 1. August hat der FC Schalke 04 das erste Pflichtspiel der Saison 2025/26. Bis dahin sollte der Kader der Königsblauen stehen, weshalb noch einige Transfers getätigt werden. Sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite wird noch etwas passieren.

Im Trainingslager in Österreich kam Frank Baumann zu Wort. Der Sportvorstand des FC Schalke 04 enthüllte, welcher Neuzugang für den Traditionsverein aus Gelsenkirchen nun Priorität hat.

FC Schalke 04: Baumann packt über Transfers aus

Bislang hat der FC Schalke 04 mit Timo Becker, Soufiane El-Faouzi und Nikola Katic drei Neuzugänge verpflichtet. Es werden nicht die einzigen neuen Spieler bleiben. Königsblau braucht nämlich noch weitere Verstärkung, um so wettbewerbsfähig wie möglich zu sein. Das kündigte Sportvorstand Frank Baumann im Trainingslager an.

In einem Fan-Talk erklärte er, was die oberste Priorität bei den Knappen ist: „Das Offensichtlichste, und das ist auch kein Geheimnis, ist, dass wir in der Innenverteidigung letztes Jahr nicht gut besetzt waren. Wir waren quantitativ nicht gut, qualitativ war mit Sicherheit auch Verbesserungspotenzial da.“

Es wird ein Innenverteidiger für die linke Seite sein. Bis der Neuzugang ankommt, wird es wohl noch etwas dauern. Schalke muss nämlich einige Spieler verkaufen oder abgeben. Der Kader ist derzeit einfach zu groß. Erst bei mehreren Abgängen ist es auch möglich, weitere Transfers zu tätigen.

Transferfenster bis September offen

Auch Baumann weiß, dass ein zu großer Kader ein großes Problem ist. „Das ist nicht gut für die Kabine, dass man zu viele unzufriedene Spieler hätte. Aber wir müssen natürlich auch Budget freimachen, um dann wieder investieren zu können. Das ist eine Herausforderung, die mir vor meiner Unterschrift auch bekannt war“, so der Sportvorstand des FC Schalke 04. Auch Miron Muslic wird sich freuen, wenn er einen etwas kleineren Kader hätte.

Bis zum 1. September um 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet. Schalke kann bis dahin Spieler verpflichten. Aber: In einigen Ländern ist es auch noch einige Tage danach möglich, Transfers zu tätigen. Deshalb könnte S04 auch ein Auge auf den ausländische Markt haben und hoffen, dass internationale Teams einen Blick auf den Schalke-Kader werfen.